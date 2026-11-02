En el marco de COPRE, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Dirección de Protección Civil, recomienda a la comunidad tener presentes los números de emergencia 911 y 103 para solicitar asistencia ante lluvias intensas, crecidas de ríos y otras situaciones que puedan representar un riesgo.
Protección Civil recuerda los números de emergencia ante lluvias intensas y crecidas
En el marco de COPRE, la Dirección de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad, recuerda a la comunidad cuáles son las líneas habilitadas para solicitar asistencia ante posibles contingencias climáticas.