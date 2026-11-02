Protección Civil recuerda los números de emergencia ante lluvias intensas y crecidas

La recomendación se enmarca en el trabajo que desarrolla COPRE junto a los municipios, como parte de la preparación de la provincia ante el fenómeno de El Niño. Estas acciones buscan fortalecer la coordinación entre los organismos y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles contingencias.

Ante una emergencia, los vecinos deben comunicarse al 911, la línea gratuita que recibe los llamados y coordina el despacho del móvil más cercano. También está disponible el 103 de Protección Civil, que funciona las 24 horas, todos los días, para atender emergencias relacionadas con fenómenos meteorológicos, como inundaciones, anegamientos, derrumbes y caída de árboles o postes.