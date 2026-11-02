Arrancó el CyberMonday con más de 15 mil ofertas

Qué ofertas y herramientas estarán disponibles

El crecimiento de las compras online es uno de los antecedentes de esta edición del Cyber Monday. En los primeros seis meses del año se realizaron 181,5 millones de operaciones, un 21% más que en el mismo período de 2025. Según los datos de la CACE, la facturación alcanzó los $19.533.815 millones y el ticket promedio fue de $107.597.

Para facilitar la búsqueda entre las casi 15.000 ofertas, la organización preparó distintas herramientas que permiten comparar precios, identificar descuentos y consultar las opciones de financiación. Entre ellas se encuentran:

Diez categorías : desde electrodomésticos, tecnología, indumentaria y calzado hasta supermercados, viajes, belleza, hogar, deportes, productos para niños, vehículos y servicios.

: desde electrodomésticos, tecnología, indumentaria y calzado hasta supermercados, viajes, belleza, hogar, deportes, productos para niños, vehículos y servicios. Ofertas especiales : secciones como Descolocados, MegaOfertas Top, MegaOfertas Bomba, Noche Bomba y Mega BOOM, con distintas promociones durante el evento.

: secciones como Descolocados, MegaOfertas Top, MegaOfertas Bomba, Noche Bomba y Mega BOOM, con distintas promociones durante el evento. Filtros para comparar : opciones para ordenar los productos por precio, buscar cuotas sin interés y encontrar descuentos por cantidad, como 2x1 y 3x2.

: opciones para ordenar los productos por precio, buscar cuotas sin interés y encontrar descuentos por cantidad, como 2x1 y 3x2. Beneficios bancarios : un buscador para consultar las promociones disponibles según el medio de pago.

: un buscador para consultar las promociones disponibles según el medio de pago. Productos más consultados : un ranking de los artículos que despiertan mayor interés entre los compradores.

: un ranking de los artículos que despiertan mayor interés entre los compradores. Inteligencia artificial : un asistente llamado Cybot que permitirá buscar productos y marcas y recibir recomendaciones.

: un asistente llamado Cybot que permitirá buscar productos y marcas y recibir recomendaciones. Contenidos destacados: historias y promociones en vivo para consultar las alternativas disponibles antes de realizar una compra.

Descuentos para las compras de supermercado

Una de las alternativas es aprovechar las promociones para adelantar gastos habituales del hogar. Jumbo, Disco y Vea, del grupo Cencosud, ofrecen hasta 2x1 en bebidas, productos de almacén, frescos, perfumería y limpieza, además de envío gratuito en las compras de supermercado. Además, el miércoles, quienes paguen con CencoPay tendrán un 30% de descuento sobre el total de la compra y tres cuotas sin interés, según las condiciones de la promoción.

Las compras cotidianas también tienen protagonismo en otras cadenas. Día espera una mayor demanda de alimentos no perecederos, bebidas y productos de limpieza, con consumidores que prepararon sus carritos con anticipación para combinar descuentos. Carrefour, por su parte, tiene promociones en productos de supermercado con entrega en una hora, además de artículos de bazar, electrodomésticos y muebles.

Entre las opciones para abastecer el hogar también hay descuentos en café. Nescafé Dolce Gusto ofrece un 50% de rebaja en máquinas y cápsulas de su marca, y un 45% en cápsulas Starbucks At Home. Estas promociones se extenderán hasta el domingo.

Electrodomésticos y productos para renovar la casa

Para quienes buscan realizar compras de mayor valor, los electrodomésticos están entre las categorías con más alternativas de financiación. En Jumbo, Disco y Vea hay descuentos de hasta el 60% en productos seleccionados, con planes de hasta 24 cuotas sin interés mediante CencoPay.

Las promociones para el hogar incluyen también a Easy, con rebajas de hasta el 50%, y Blaisten, con descuentos de hasta el 30%. Ambas cadenas ofrecen financiación de hasta 24 cuotas sin interés con algunos medios de pago.

De cara al verano, La Casa del Audio espera que los aires acondicionados, especialmente los modelos Inverter, concentren el interés de los compradores. También anticipa demanda de lavarropas y secarropas, productos para los que la financiación resulta importante por su mayor valor.

Calzado, indumentaria y productos de belleza

Las promociones de moda y cuidado personal permiten acceder a descuentos en distintas categorías. John Foos tiene rebajas de hasta el 40% en zapatillas para chicos y adultos, mientras que Zapatería Guido espera mantener el volumen de ventas del año pasado, con un ticket promedio cercano a los $270.000 y mayor interés por mocasines, botas y sandalias.

La búsqueda de descuentos tampoco se limita a Internet. Desde Galerías Pacífico señalaron que algunos consumidores investigan las ofertas online, pero prefieren concretar las compras presencialmente para llevarse los productos en el momento.

En belleza, Natura ofrece descuentos de hasta el 60% en más de 450 artículos seleccionados, con envío gratuito sin compra mínima. Lidherma tiene rebajas del 30%, 40% y 50% en productos faciales y corporales, además de un obsequio para compras superiores a $90.000.

Ofertas para anticipar las vacaciones de verano

Los viajes también cuentan con promociones para quienes buscan contratar sus vacaciones. Despegar ofrece hasta 18 cuotas sin interés para destinos nacionales y hasta seis para vuelos, hoteles y paquetes internacionales, estos últimos con condiciones específicas para viajar desde mayo de 2027. Además, hay descuentos de hasta el 20% en propuestas hacia Brasil.

Para los viajes internacionales, Almundo tiene tarifas preferenciales, códigos de descuento y financiación en cuotas sin interés según el banco; mientras que Smiles ofrece más de 30 destinos en promoción y opciones para reservar vuelos y completar el pago posteriormente.

En los viajes terrestres, Plataforma10 cuenta con descuentos de hasta el 30% en pasajes de micro, a los que pueden sumarse beneficios adicionales mediante la aplicación y algunos medios de pago. También hay alternativas de financiación de hasta 12 cuotas sin interés.

Qué financiación ofrecen los bancos

Las promociones bancarias permiten sumar beneficios a muchas de las compras. BBVA ofrece descuentos del 30% en comercios seleccionados y planes de hasta 18 cuotas sin interés en electrodomésticos, además de promociones especiales para viajes.

Banco Ciudad cuenta con hasta 24 cuotas sin interés en tecnología, electrodomésticos y productos para el hogar, mientras que Banco Columbia tiene planes de hasta 18 cuotas en comercios adheridos.

Las condiciones y la vigencia varían según el banco, el comercio y el medio de pago. Por eso, antes de concretar una operación, es importante revisar el precio final, los topes de reintegro, las cuotas disponibles y los costos de entrega para determinar cuánto se ahorra realmente.