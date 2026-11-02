El Gobierno de San Juan y los gremios docentes volverán a reunirse este lunes 2 de noviembre en una nueva instancia de negociación paritaria. El encuentro buscará retomar el diálogo entre las autoridades provinciales y los representantes de los trabajadores de la educación.
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Este lunes retoman las negociación paritaria entre Gobierno y docentes
El encuentro está previsto desde las 12. Entre los temas se analizarán cambios en los requisitos médicos para la titularización docente.