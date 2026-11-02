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Este lunes retoman las negociación paritaria entre Gobierno y docentes

El encuentro está previsto desde las 12. Entre los temas se analizarán cambios en los requisitos médicos para la titularización docente.

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes volverán a reunirse este lunes 2 de noviembre en una nueva instancia de negociación paritaria. El encuentro buscará retomar el diálogo entre las autoridades provinciales y los representantes de los trabajadores de la educación.

Paritarias docentes en San Juan con fecha confirmada para noviembre

La fecha había quedado acordada durante las conversaciones mantenidas en julio y fue confirmada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes. La reunión, prevista desde las 12, permitirá avanzar sobre los temas pendientes de la agenda educativa y los compromisos asumidos con las organizaciones sindicales.

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Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles sobre una eventual propuesta salarial ni sobre los puntos específicos que se discutirán en relación con los haberes.

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