Funcionarios de primera línea de la Casa Rosada y 12 gobernadores, entre ellos Marcelo Orrego, se encontraban este jueves en Rosario en el marco de una cumbre empresarial del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). En el Gobierno afirmaban que el breve encuentro se produjo para hablar de esa política productiva, aunque destacaron que “hay muy buena sintonía entre ambas partes” respecto a diferentes negociaciones políticas en curso.
Con la presencia de Orrego, comenzó la primera ronda de negocios RIGI
Participaron de la cumbre RIGI la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Producción, Pablo Lavigne; el secretario de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.