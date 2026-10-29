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Con la presencia de Orrego, comenzó la primera ronda de negocios RIGI

Participaron de la cumbre RIGI la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Producción, Pablo Lavigne; el secretario de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Funcionarios de primera línea de la Casa Rosada y 12 gobernadores, entre ellos Marcelo Orrego, se encontraban este jueves en Rosario en el marco de una cumbre empresarial del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). En el Gobierno afirmaban que el breve encuentro se produjo para hablar de esa política productiva, aunque destacaron que “hay muy buena sintonía entre ambas partes” respecto a diferentes negociaciones políticas en curso.

La más prioritaria de todas es la que el Gobierno encabeza para tratar de movilizar la Reforma Política, que tiene como propósito principal la suspensión de las PASO. Las charlas son encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que cuenta con el apoyo de casi una decena de gobernadores, quienes a su vez esperan un gesto político de los armadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) para acordar políticamente de cara al año próximo.

Participaron de la cumbre RIGI la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Producción, Pablo Lavigne; el secretario de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

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La hermana presidencial fue la última oradora del panel de apertura de la Ronda de Negocios RIGI en Rosario y les agradeció a los gobernadores por su “acompañamiento”, al mismo tiempo que defendió al RIGI como herramienta productiva. Además, agradeció particularmente al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, por haber sido uno de los organizadores de la jornada. El gesto se enmarca en el acercamiento que La Libertad Avanza tiene con el jefe provincial de cara al año próximo. Es prácticamente una certeza que el oficialismo nacional no competirá (o no lo hará de manera intensa) para la gobernación.

En el Gobierno destacan esta cumbre porque busca conectar a las empresas que ya aplicaron al RIGI —y a las que quieren entrar en ese esquema— con más de 1.800 empresas proveedoras de proyectos mineros, energéticos y de infraestructura. La jornada cuenta con representantes de 43 grandes proyectos de más de 15 provincias diferentes.

Por ese motivo se hicieron presentes un total de 12 gobernadores. Además del anfitrión, estuvieron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

La concentración de mandatarios provinciales coincide con las gestiones de Santilli para reunir respaldo legislativo a la suspensión de las PASO nacionales de 2027. El jefe de Gabinete también mantiene contactos con las provincias por otras iniciativas de interés para la Casa Rosada, entre ellas el Presupuesto.

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