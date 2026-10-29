Con la presencia de Orrego, comenzó la primera ronda de negocios RIGI

La hermana presidencial fue la última oradora del panel de apertura de la Ronda de Negocios RIGI en Rosario y les agradeció a los gobernadores por su “acompañamiento”, al mismo tiempo que defendió al RIGI como herramienta productiva. Además, agradeció particularmente al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, por haber sido uno de los organizadores de la jornada. El gesto se enmarca en el acercamiento que La Libertad Avanza tiene con el jefe provincial de cara al año próximo. Es prácticamente una certeza que el oficialismo nacional no competirá (o no lo hará de manera intensa) para la gobernación.

En el Gobierno destacan esta cumbre porque busca conectar a las empresas que ya aplicaron al RIGI —y a las que quieren entrar en ese esquema— con más de 1.800 empresas proveedoras de proyectos mineros, energéticos y de infraestructura. La jornada cuenta con representantes de 43 grandes proyectos de más de 15 provincias diferentes.

Por ese motivo se hicieron presentes un total de 12 gobernadores. Además del anfitrión, estuvieron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

La concentración de mandatarios provinciales coincide con las gestiones de Santilli para reunir respaldo legislativo a la suspensión de las PASO nacionales de 2027. El jefe de Gabinete también mantiene contactos con las provincias por otras iniciativas de interés para la Casa Rosada, entre ellas el Presupuesto.