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Habrá cortes de tránsito en avenida Rioja por obras del Plan 50 Cuadras

La Municipalidad informó que este viernes 24 de julio habrá un corte de tránsito sobre la lateral este de avenida Rioja, en el tramo comprendido entre las calles Mitre y Santa Fe.

La Municipalidad informó que este viernes 24 de julio habrá un corte de tránsito sobre la lateral este de avenida Rioja, en el tramo comprendido entre las calles Mitre y Santa Fe, debido al avance de las obras que se ejecutan en el marco del Plan 50 Cuadras.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización instalada en la zona y optar por vías alternativas para evitar demoras durante el desarrollo de los trabajos.

Las autoridades indicaron que las tareas forman parte del programa de mejoramiento de la infraestructura vial y de los espacios públicos, con el objetivo de optimizar la circulación y brindar mejores condiciones para los vecinos.

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Asimismo, pidieron disculpas por las molestias que puedan ocasionar las restricciones al tránsito y agradecieron la comprensión de la comunidad mientras avanzan las obras.

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