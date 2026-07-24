Habrá cortes de tránsito en avenida Rioja por obras del Plan 50 Cuadras

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización instalada en la zona y optar por vías alternativas para evitar demoras durante el desarrollo de los trabajos.

Las autoridades indicaron que las tareas forman parte del programa de mejoramiento de la infraestructura vial y de los espacios públicos, con el objetivo de optimizar la circulación y brindar mejores condiciones para los vecinos.