La Municipalidad informó que este viernes 24 de julio habrá un corte de tránsito sobre la lateral este de avenida Rioja, en el tramo comprendido entre las calles Mitre y Santa Fe, debido al avance de las obras que se ejecutan en el marco del Plan 50 Cuadras.
Habrá cortes de tránsito en avenida Rioja por obras del Plan 50 Cuadras
La Municipalidad informó que este viernes 24 de julio habrá un corte de tránsito sobre la lateral este de avenida Rioja, en el tramo comprendido entre las calles Mitre y Santa Fe.