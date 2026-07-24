Se sentó ante el juez el acusado matar y abandonar a Cintia Ortega

Durante la audiencia, la Fiscalía, representada por Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, expuso los elementos reunidos hasta el momento y anticipó que solicitará la prisión preventiva del imputado, al considerar la gravedad del hecho, su conducta posterior al siniestro y sus antecedentes penales.

La investigación determinó que el trágico episodio ocurrió alrededor de las 5:40 del lunes sobre el lateral este de calle General Mosconi, entre Putaendo y callejón La Troja, en Rawson.

Según la pesquisa, Ortega caminaba por la zona cuando fue embestida por el vehículo conducido por Gauna Pelayes. Tras el impacto, el automovilista escapó sin asistir a la víctima, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

En el marco de la investigación, los pesquisas secuestraron el automóvil involucrado y detectaron que una de las piezas dañadas durante el impacto ya había sido reemplazada. Para los investigadores, esa maniobra constituye un intento de alterar la evidencia y dificultar la identificación del vehículo utilizado en el hecho.

Un antecedente que agrava su situación

La detención de Gauna Pelayes también dejó al descubierto un antecedente judicial reciente. El 13 de febrero de 2026 había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por una causa de abuso sexual infantil, pena que incluía el cumplimiento de reglas de conducta.

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Apenas cinco meses después de esa sentencia, el imputado vuelve a enfrentar un proceso penal, esta vez por un hecho mucho más grave.

En caso de ser declarado culpable por el homicidio, la condena condicional que había recibido quedará automáticamente revocada, por lo que deberá cumplir aquella pena en prisión efectiva, además de la sanción que eventualmente se le imponga por la muerte de Ortega.

Mientras avanza la investigación, la Justicia deberá resolver la situación procesal del acusado y definir si permanece detenido durante el desarrollo de la causa.