Orrego encabezó el Día del Agente Penitenciario y destacó su labor

El mandatario provincial estuvo acompañado por el vicegobernador Fabián Martín; la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez; el secretario de Seguridad, Enrique Delgado; la ministra de Gobierno, Laura Palma; el director del SPP, Carlos Suárez; y el fiscal General de la Corte de Justicia, Guillermo Baigorrí, entre otras autoridades.

Durante su discurso, Orrego puso en valor el esfuerzo diario del cuerpo penitenciario: “Estar aquí significa honrar el trabajo constante y contundente de los 1.430 hombres y mujeres que dejan todo al servicio de la provincia de San Juan para cuidarnos, así como a sus familias por el respaldo fundamental que les brindan”, expresó el gobernador.