En una ceremonia cargada de emotividad y reconocimiento institucional, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó este viernes el Acto Central por el Día del Agente Penitenciario y los 104 años de vigencia del Servicio Penitenciario Provincial (SPP). El encuentro tuvo lugar en la Plaza de Armas del penal, ubicado en el departamento Chimbas.
Orrego encabezó el Día del Agente Penitenciario y destacó su labor
El gobernador presidió la ceremonia central en la Plaza de Armas del Penal de Chimbas por los 104 años de la institución.