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Orrego encabezó el Día del Agente Penitenciario y destacó su labor

El gobernador presidió la ceremonia central en la Plaza de Armas del Penal de Chimbas por los 104 años de la institución.

En una ceremonia cargada de emotividad y reconocimiento institucional, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó este viernes el Acto Central por el Día del Agente Penitenciario y los 104 años de vigencia del Servicio Penitenciario Provincial (SPP). El encuentro tuvo lugar en la Plaza de Armas del penal, ubicado en el departamento Chimbas.

El mandatario provincial estuvo acompañado por el vicegobernador Fabián Martín; la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez; el secretario de Seguridad, Enrique Delgado; la ministra de Gobierno, Laura Palma; el director del SPP, Carlos Suárez; y el fiscal General de la Corte de Justicia, Guillermo Baigorrí, entre otras autoridades.

Durante su discurso, Orrego puso en valor el esfuerzo diario del cuerpo penitenciario: “Estar aquí significa honrar el trabajo constante y contundente de los 1.430 hombres y mujeres que dejan todo al servicio de la provincia de San Juan para cuidarnos, así como a sus familias por el respaldo fundamental que les brindan”, expresó el gobernador.

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Por su parte, el director de la institución, Carlos Suárez, realizó un balance de la gestión actual y destacó los avances en materia de incorporación de equipamiento tecnológico y el desarrollo de nuevos programas criminológicos orientados al abordaje integral de los internos. Uno de los momentos más celebrados de la jornada fue la presentación formal de la Banda de Música del Servicio Penitenciario, integrada en su totalidad por agentes de la propia repartición.

El acto concluyó con la entrega de distinciones al personal destacado por su labor y trayectoria, reafirmando el compromiso oficial de avanzar hacia un sistema carcelario basado en la capacitación permanente, la modernización de las instalaciones y el respeto por la dignidad humana.

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