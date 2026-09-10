Un brusco cambio en las condiciones meteorológicas afectará a la provincia de San Juan durante las próximas horas. Tras una jornada de jueves templada con máximas cercanas a los 22 °C, el ingreso de un frente frío acompañado por viento del sector Sur generará un marcado descenso de la temperatura y la llegada de precipitaciones.
Alerta por frío, lluvias y viento Sur: la temperatura caerá bajo cero en San Juan
Las precipitaciones comenzarán este viernes y se extenderán hasta el sábado, jornada que marcará el pico de mayor impacto del frente frío con mínimas de hasta -2 °C y ráfagas del sector Sur.