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Alerta por frío, lluvias y viento Sur: la temperatura caerá bajo cero en San Juan

Las precipitaciones comenzarán este viernes y se extenderán hasta el sábado, jornada que marcará el pico de mayor impacto del frente frío con mínimas de hasta -2 °C y ráfagas del sector Sur.

Un brusco cambio en las condiciones meteorológicas afectará a la provincia de San Juan durante las próximas horas. Tras una jornada de jueves templada con máximas cercanas a los 22 °C, el ingreso de un frente frío acompañado por viento del sector Sur generará un marcado descenso de la temperatura y la llegada de precipitaciones.

Según los pronósticos oficiales, las lluvias comenzarán durante el transcurso del viernes 11 de septiembre, jornada en la que se prevé un 80% de probabilidad de precipitaciones débiles y ráfagas de viento Sur de entre 26 y 54 km/h, con una máxima que rondará los 20 °C a 21 °C.

Sin embargo, el punto crítico del fenómeno se registrará durante el sábado 12 de septiembre, considerado el día más frío del período. Durante esa jornada, las precipitaciones continuarán de forma moderada a débil (con una probabilidad de hasta el 90%), acompañadas por vientos persistentes del Sur de entre 24 y 52 km/h. La temperatura máxima apenas alcanzará entre los 6 °C y 11 °C, mientras que las mínimas caerán drásticamente, posicionándose en registros bajo cero de hasta -2 °C hacia la madrugada y primeras horas del día.

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Para el domingo 13 de septiembre se espera un cese gradual de las lluvias y un cielo parcialmente nublado. Aunque la temperatura máxima mostrará una leve recuperación llegando a los 13 °C, el ambiente continuará muy frío, manteniéndose marcas mínimas estimadas entre los -1 °C y 1 °C. La estabilidad del tiempo comenzará a consolidarse a partir del inicio de la semana entrante.

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