Alerta por frío, lluvias y viento Sur: la temperatura caerá bajo cero en San Juan

Según los pronósticos oficiales, las lluvias comenzarán durante el transcurso del viernes 11 de septiembre, jornada en la que se prevé un 80% de probabilidad de precipitaciones débiles y ráfagas de viento Sur de entre 26 y 54 km/h, con una máxima que rondará los 20 °C a 21 °C.

Sin embargo, el punto crítico del fenómeno se registrará durante el sábado 12 de septiembre, considerado el día más frío del período. Durante esa jornada, las precipitaciones continuarán de forma moderada a débil (con una probabilidad de hasta el 90%), acompañadas por vientos persistentes del Sur de entre 24 y 52 km/h. La temperatura máxima apenas alcanzará entre los 6 °C y 11 °C, mientras que las mínimas caerán drásticamente, posicionándose en registros bajo cero de hasta -2 °C hacia la madrugada y primeras horas del día.