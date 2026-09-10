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Encontraron a un hombre sin vida en un canal y la Justicia investiga qué pasó

El hombre tendría 65 años y sería de apellido Sánchez. Fue encontrado flotando en un cauce de Chimbas y la investigación continúa para establecer cuándo murió y cómo terminó en el canal.

Un hombre fue encontrado muerto este jueves por la tarde en un cauce de riego de Chimbas, en inmediaciones del cruce de calle Díaz y 25 de Mayo. El hallazgo generó un importante operativo policial y ahora la investigación apunta a determinar quién era la víctima, cómo murió y en qué circunstancias terminó dentro del canal.

Según las primeras informaciones del caso, el cuerpo fue advertido cuando una persona que circulaba por la zona observó que algo había quedado trabado en una de las compuertas del cauce. Al acercarse para comprobar de qué se trataba, descubrieron que era una persona.

También trascendió que menores que se encontraban en las inmediaciones fueron quienes dieron aviso de la situación, luego de advertir la presencia del cuerpo. Ante la gravedad del hallazgo, vecinos dieron aviso al 911 y rápidamente llegaron efectivos policiales, mientras que la investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales.

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El hombre sería mayor de edad y tendría aproximadamente 40 años, aunque por el momento no pudo ser identificado oficialmente.

Una de las principales tareas de los investigadores será establecer si la muerte ocurrió dentro del cauce o si la víctima fue arrojada allí después de fallecer. También deberán determinar si existió algún episodio de violencia previo.

Para eso, la zona fue cercada y preservada con el objetivo de evitar que se alteren posibles evidencias. Personal especializado realizará las pericias correspondientes y el examen del cuerpo permitirá avanzar sobre la causa concreta del fallecimiento.

Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis y tampoco trascendieron indicios que permitan afirmar que se trató de un homicidio. La investigación buscará reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer cómo llegó hasta ese sector del canal.

Mientras tanto, la identidad del fallecido continúa siendo uno de los principales interrogantes del caso.

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