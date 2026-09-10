Un hombre fue encontrado muerto este jueves por la tarde en un cauce de riego de Chimbas, en inmediaciones del cruce de calle Díaz y 25 de Mayo. El hallazgo generó un importante operativo policial y ahora la investigación apunta a determinar quién era la víctima, cómo murió y en qué circunstancias terminó dentro del canal.
Encontraron a un hombre sin vida en un canal y la Justicia investiga qué pasó
El hombre tendría 65 años y sería de apellido Sánchez. Fue encontrado flotando en un cauce de Chimbas y la investigación continúa para establecer cuándo murió y cómo terminó en el canal.