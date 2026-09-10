Encontraron a un hombre sin vida en un canal y la Justicia investiga qué pasó

El hombre sería mayor de edad y tendría aproximadamente 40 años, aunque por el momento no pudo ser identificado oficialmente.

Una de las principales tareas de los investigadores será establecer si la muerte ocurrió dentro del cauce o si la víctima fue arrojada allí después de fallecer. También deberán determinar si existió algún episodio de violencia previo.

Para eso, la zona fue cercada y preservada con el objetivo de evitar que se alteren posibles evidencias. Personal especializado realizará las pericias correspondientes y el examen del cuerpo permitirá avanzar sobre la causa concreta del fallecimiento.

Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis y tampoco trascendieron indicios que permitan afirmar que se trató de un homicidio. La investigación buscará reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer cómo llegó hasta ese sector del canal.

Mientras tanto, la identidad del fallecido continúa siendo uno de los principales interrogantes del caso.