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Iba ebrio en moto, llevaba $2,5 millones y marihuana: terminó detenido

Personal del Comando Urbano aprehendió en la intersección de Avenida Libertador y calle Urquiza a Russo Acosta, de 24 años, quien circulaba de manera imprudente a bordo de una motocicleta Gilera Smash azul.

Un joven de 24 años fue detenido durante la madrugada de este jueves en pleno centro sanjuanino, luego de ser interceptado por la policía cuando manejaba ebrio y realizaba maniobras imprudentes. Al momento de la requisa, los uniformados descubrieron que trasladaba una abultada suma de dinero en efectivo y estupefacientes.

El procedimiento se concretó a las 02:20 en la intersección de Avenida Libertador y calle Urquiza. Efectivos de la División Comando Urbano advirtieron la conducción peligrosa de un motociclista a bordo de una Gilera Smash azul, por lo que le ordenaron detener la marcha. Al entrevistarlo, identificaron al conductor como Russo Acosta y notaron a simple vista que se encontraba en aparente estado de ebriedad.

El test de alcoholemia realizado por el personal de Tránsito confirmó las sospechas al arrojar un resultado positivo de 1,74 g/l de alcohol en sangre. Al informarle que la motocicleta quedaba radiada de circulación y su licencia retenida, Acosta reaccionó con ofuscación contra las autoridades.

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Durante la revisión de sus pertenencias, los agentes hallaron en el interior de su mochila una bolsa transparente con hojas verdes, dos teléfonos celulares y un fajo con abundante efectivo. Ante el hallazgo del material vegetal, personal del Departamento Drogas Ilegales tomó intervención y dio participación a la Justicia Federal.

El conteo posterior determinó que el aprehendido llevaba $2.480.000 en efectivo, monto que fue secuestrado junto a la sustancia y los dispositivos móviles. Acosta fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición del Primer Juzgado de Faltas por infracción a los artículos 98°, 109°, 117° y 118° de la Ley 941-R.

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