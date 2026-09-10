Un joven de 24 años fue detenido durante la madrugada de este jueves en pleno centro sanjuanino, luego de ser interceptado por la policía cuando manejaba ebrio y realizaba maniobras imprudentes. Al momento de la requisa, los uniformados descubrieron que trasladaba una abultada suma de dinero en efectivo y estupefacientes.
Iba ebrio en moto, llevaba $2,5 millones y marihuana: terminó detenido
Personal del Comando Urbano aprehendió en la intersección de Avenida Libertador y calle Urquiza a Russo Acosta, de 24 años, quien circulaba de manera imprudente a bordo de una motocicleta Gilera Smash azul.