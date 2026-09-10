Iba ebrio en moto, llevaba $2,5 millones y marihuana: terminó detenido

El procedimiento se concretó a las 02:20 en la intersección de Avenida Libertador y calle Urquiza. Efectivos de la División Comando Urbano advirtieron la conducción peligrosa de un motociclista a bordo de una Gilera Smash azul, por lo que le ordenaron detener la marcha. Al entrevistarlo, identificaron al conductor como Russo Acosta y notaron a simple vista que se encontraba en aparente estado de ebriedad.

El test de alcoholemia realizado por el personal de Tránsito confirmó las sospechas al arrojar un resultado positivo de 1,74 g/l de alcohol en sangre. Al informarle que la motocicleta quedaba radiada de circulación y su licencia retenida, Acosta reaccionó con ofuscación contra las autoridades.