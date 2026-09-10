Lucas Díaz, futbolista de Villa Obrera, deberá ser operado nuevamente este jueves luego de que el injerto realizado en la primera intervención no evolucionara como esperaban los médicos. El joven había sufrido una grave lesión intestinal durante un partido de la Liga Sanjuanina y ahora su familia atraviesa horas de preocupación mientras aguarda la nueva cirugía.
Tras el golpe en la cancha, Lucas Díaz deberá afrontar una segunda operación
El futbolista de Villa Obrera sufrió una perforación intestinal durante un partido y ya fue operado de urgencia. El injerto no evolucionó como esperaban y deberán intervenirlo nuevamente.