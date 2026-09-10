Tras el golpe en la cancha, Lucas Díaz deberá afrontar una segunda operación

Según informaron allegados, durante la intervención deberán retirar parte del intestino afectado. Lucas había sido trasladado al Hospital Rawson después de recibir un fuerte golpe en el abdomen durante el encuentro frente a Picón. Los estudios detectaron una perforación intestinal y obligaron a realizar una cirugía de urgencia.

La situación también generó un reclamo de la familia, que cuestionó públicamente la asistencia recibida en los primeros momentos posteriores al golpe y pidió que se investigue lo ocurrido. En particular, señalaron al servicio de sanidad del club Picón y cuestionaron el accionar de los efectivos que estaban en el lugar. Según sostuvieron, Lucas tuvo que ser trasladado en un vehículo particular porque no había una ambulancia disponible en el predio.