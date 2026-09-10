"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > golpe

Tras el golpe en la cancha, Lucas Díaz deberá afrontar una segunda operación

El futbolista de Villa Obrera sufrió una perforación intestinal durante un partido y ya fue operado de urgencia. El injerto no evolucionó como esperaban y deberán intervenirlo nuevamente.

Lucas Díaz, futbolista de Villa Obrera, deberá ser operado nuevamente este jueves luego de que el injerto realizado en la primera intervención no evolucionara como esperaban los médicos. El joven había sufrido una grave lesión intestinal durante un partido de la Liga Sanjuanina y ahora su familia atraviesa horas de preocupación mientras aguarda la nueva cirugía.

Según informaron allegados, durante la intervención deberán retirar parte del intestino afectado. Lucas había sido trasladado al Hospital Rawson después de recibir un fuerte golpe en el abdomen durante el encuentro frente a Picón. Los estudios detectaron una perforación intestinal y obligaron a realizar una cirugía de urgencia.

La situación también generó un reclamo de la familia, que cuestionó públicamente la asistencia recibida en los primeros momentos posteriores al golpe y pidió que se investigue lo ocurrido. En particular, señalaron al servicio de sanidad del club Picón y cuestionaron el accionar de los efectivos que estaban en el lugar. Según sostuvieron, Lucas tuvo que ser trasladado en un vehículo particular porque no había una ambulancia disponible en el predio.

Te puede interesar...

Mientras se prepara para una nueva intervención, sus familiares y allegados organizaron una cadena de oración por su recuperación y también solicitaron colaboración para afrontar los gastos derivados de la internación y el tratamiento. La familia difundió el alias leonesdeloeste, a nombre de Ivana Patricia Contreras Oropel, para quienes puedan ayudar.

Lucas es hijo del entrenador de Villa Obrera Omar López Abaca y permanece internado mientras sus seres queridos esperan la evolución de su estado de salud. La nueva operación será determinante para conocer cómo continúa su recuperación después de una lesión que comenzó durante un partido y terminó convirtiéndose en una emergencia médica de extrema gravedad.

Temas

Te puede interesar