Una operación inmobiliaria por dos departamentos del complejo Catamarán 12 terminó en una investigación penal contra el empresario Iván Federico Goldstein, luego de que los empresarios Carlos Icazatti y Manuel González denunciaran un supuesto perjuicio de alrededor de US$500.000, unos $750 millones según la valuación incorporada al caso.
Un negocio entre empresarios, dos departamentos y una causa judicial
La denuncia fue presentada por Carlos Icazatti y Manuel González contra Iván Goldstein. Reclaman dos departamentos de Catamarán 12 y sostienen que el perjuicio ronda los US$500.000.