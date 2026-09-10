El Poder Judicial de San Juan informó que a partir del próximo lunes 14 de septiembre de 2026 dará inicio la prueba de dactilografía correspondiente al Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial, destinada a los inscriptos de la Primera Circunscripción Judicial. Los interesados ya pueden consultar el cronograma con los turnos asignados a través del sitio web oficial www.jussanjuan.gov.ar.
Poder Judicial de San Juan: confirmaron la fecha para la prueba de dactilografía
A partir del próximo lunes 14 de septiembre comenzará la evaluación para los aspirantes inscriptos en la Primera Circunscripción Judicial.