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Poder Judicial de San Juan: confirmaron la fecha para la prueba de dactilografía

A partir del próximo lunes 14 de septiembre comenzará la evaluación para los aspirantes inscriptos en la Primera Circunscripción Judicial.

El Poder Judicial de San Juan informó que a partir del próximo lunes 14 de septiembre de 2026 dará inicio la prueba de dactilografía correspondiente al Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial, destinada a los inscriptos de la Primera Circunscripción Judicial. Los interesados ya pueden consultar el cronograma con los turnos asignados a través del sitio web oficial www.jussanjuan.gov.ar.

Desde el organismo detallaron que esta etapa de evaluación no abarca a los postulantes de la Segunda Circunscripción Judicial (Jáchal e Iglesia) ni a las personas con discapacidad, cuyos cronogramas específicos serán dados a conocer oportunamente.

Las pruebas se llevarán a cabo en la Sede Académica Judicial (Club Sirio Libanés), ubicada en calle Entre Ríos 33 Sur, en la Capital sanjuanina. Se recordó a los aspirantes que deberán concurrir de manera obligatoria con su DNI y presentarse con al menos 15 minutos de antelación al turno asignado.

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Este proceso concursal se enmarca en lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Provincial, que establece el concurso público como requisito de admisión en el empleo público para cargos técnicos y administrativos, conforme a las facultades otorgadas a la Corte de Justicia de San Juan para la asignación y nombramiento de personal.

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