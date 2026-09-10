Poder Judicial de San Juan: confirmaron la fecha para la prueba de dactilografía

Desde el organismo detallaron que esta etapa de evaluación no abarca a los postulantes de la Segunda Circunscripción Judicial (Jáchal e Iglesia) ni a las personas con discapacidad, cuyos cronogramas específicos serán dados a conocer oportunamente.

Las pruebas se llevarán a cabo en la Sede Académica Judicial (Club Sirio Libanés), ubicada en calle Entre Ríos 33 Sur, en la Capital sanjuanina. Se recordó a los aspirantes que deberán concurrir de manera obligatoria con su DNI y presentarse con al menos 15 minutos de antelación al turno asignado.