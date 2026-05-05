Orrego encabezó la reactivación de Casposo: inversión y empleo

Casposo había sido adquirida en 2016 y permanecía en una etapa de cuidado y mantenimiento. Ahora, con su puesta en marcha, se proyecta una vida útil de entre 6 y 7 años, con una producción estimada cercana a las 120.000 onzas de oro equivalente.

Uno de los puntos centrales es el impacto directo en la economía local. La operación genera actualmente más de 300 empleos entre directos e indirectos, con una fuerte participación de mano de obra sanjuanina. Además, se prevé un efecto multiplicador en proveedores y servicios vinculados a la actividad.

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El modelo operativo de Casposo no solo contempla producción propia, sino también el procesamiento de mineral de terceros, lo que la posiciona como un hub regional dentro del sector minero.

En términos económicos, la empresa proyecta para 2026 exportaciones por alrededor de USD 60 millones, lo que refuerza el rol de la minería como generadora de divisas en la provincia y el país.

La reactivación se da en un contexto internacional favorable para los metales y en medio de un escenario local donde San Juan busca consolidarse como uno de los polos mineros más importantes de Argentina, con foco en inversiones, empleo y desarrollo regional.