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Orrego encabezó la reactivación de Casposo: inversión y empleo

Con una inversión superior a USD 15 millones, la mina Casposo retomó la producción en Calingasta. Genera más de 300 empleos y proyecta exportaciones por USD 60 millones en 2026.

La minería volvió a moverse en Calingasta. Este martes se concretó la reactivación de la mina Casposo, un proyecto clave para la provincia que retoma la producción tras varios años de inactividad y se posiciona nuevamente dentro del esquema productivo local.

El acto contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, junto a directivos de la empresa Austral Gold, que lidera el emprendimiento. La compañía reimpulsó el proyecto luego de una inversión superior a los USD 15 millones, destinada a tareas de exploración y reacondicionamiento de la planta.

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Casposo había sido adquirida en 2016 y permanecía en una etapa de cuidado y mantenimiento. Ahora, con su puesta en marcha, se proyecta una vida útil de entre 6 y 7 años, con una producción estimada cercana a las 120.000 onzas de oro equivalente.

Uno de los puntos centrales es el impacto directo en la economía local. La operación genera actualmente más de 300 empleos entre directos e indirectos, con una fuerte participación de mano de obra sanjuanina. Además, se prevé un efecto multiplicador en proveedores y servicios vinculados a la actividad.

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El modelo operativo de Casposo no solo contempla producción propia, sino también el procesamiento de mineral de terceros, lo que la posiciona como un hub regional dentro del sector minero.

En términos económicos, la empresa proyecta para 2026 exportaciones por alrededor de USD 60 millones, lo que refuerza el rol de la minería como generadora de divisas en la provincia y el país.

La reactivación se da en un contexto internacional favorable para los metales y en medio de un escenario local donde San Juan busca consolidarse como uno de los polos mineros más importantes de Argentina, con foco en inversiones, empleo y desarrollo regional.

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