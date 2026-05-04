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Orrego participó de la apertura del Panamericano de Futsal de Sordos

Comenzó el Panamericano de Futsal de Sordos en el Aldo Cantoni. Participan seis países y más de 100 deportistas.

San Juan volvió a posicionarse en el calendario internacional deportivo con la apertura del Panamericano de Futsal de Sordos, un torneo que reúne a selecciones de todo el continente y pone en escena el desarrollo del deporte inclusivo.

El acto inaugural se realizó este lunes en el Estadio Aldo Cantoni, donde se disputará íntegramente la competencia hasta el 8 de mayo. La provincia recibe a más de 100 deportistas que forman parte de las delegaciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Colombia.

El evento cuenta con participación en rama masculina y femenina, lo que refuerza el crecimiento del futsal adaptado y amplía los espacios de competencia para deportistas sordos en la región.

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La apertura estuvo encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el vicegobernador Fabián Martín y funcionarios del área deportiva y cultural, en una señal de respaldo institucional al desarrollo de este tipo de competencias.

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El torneo es organizado por referentes del deporte adaptado y cuenta con el aval de PANANDES y CADES, entidades que impulsan la competencia a nivel continental y nacional.

Más allá de lo estrictamente deportivo, el Panamericano se presenta como una plataforma de visibilización. El evento promueve igualdad de oportunidades y acceso al deporte, consolidando espacios donde la inclusión deja de ser un concepto para transformarse en práctica concreta.

Al mismo tiempo, la organización del certamen refuerza el perfil de San Juan como sede de eventos internacionales, con infraestructura y logística para albergar competencias de alcance continental.

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