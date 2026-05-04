Orrego participó de la apertura del Panamericano de Futsal de Sordos

La apertura estuvo encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el vicegobernador Fabián Martín y funcionarios del área deportiva y cultural, en una señal de respaldo institucional al desarrollo de este tipo de competencias.

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El torneo es organizado por referentes del deporte adaptado y cuenta con el aval de PANANDES y CADES, entidades que impulsan la competencia a nivel continental y nacional.

Más allá de lo estrictamente deportivo, el Panamericano se presenta como una plataforma de visibilización. El evento promueve igualdad de oportunidades y acceso al deporte, consolidando espacios donde la inclusión deja de ser un concepto para transformarse en práctica concreta.

Al mismo tiempo, la organización del certamen refuerza el perfil de San Juan como sede de eventos internacionales, con infraestructura y logística para albergar competencias de alcance continental.