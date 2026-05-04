Orrego confirmó más figuras nacionales y la Expo Minera gana volumen político

La presencia de estas figuras consolida a la Expo como un espacio no solo productivo, sino también político, donde confluyen decisiones, inversiones y vínculos estratégicos para el desarrollo del sector minero.

La feria, considerada uno de los principales encuentros de la actividad en el país, celebrará su 11° edición con cifras que reflejan su crecimiento: más de 18.000 metros cuadrados de exposición, 422 expositores, más de 80 auspiciantes y unas 500 empresas vinculadas a la minería.

A esto se suma una fuerte participación internacional, con delegaciones de más de 20 países y alrededor de 15.000 asistentes acreditados. El evento es organizado por Panorama Minero junto al Gobierno provincial.

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El impacto no es solo institucional. En la previa, el sector hotelero ya anticipa niveles de ocupación cercanos al lleno total, lo que refleja el movimiento económico que genera la actividad durante esos días.

En paralelo, la agenda oficial se completa con una actividad clave: el viaje del gobernador a Calingasta para la reactivación de la mina Casposo, un proyecto de oro que vuelve a operar tras años de inactividad y que refuerza el perfil productivo de la provincia.

Con este escenario, San Juan se prepara para una semana marcada por la minería, donde confluyen inversión, política y actividad económica en uno de los momentos más relevantes del año.