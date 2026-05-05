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Caso Evelyn Esquivel: citan a los jóvenes que la acompañaban y se define la imputación

La Justicia fijó para el 11 de mayo la audiencia de formalización contra los dos jóvenes que viajaban con Evelyn Esquivel. Buscan determinar quién conducía el auto.

La causa por la muerte de Evelyn Esquivel entra en una etapa decisiva. La Justicia de San Juan fijó para el próximo lunes 11 de mayo, a las 16, la audiencia de formalización contra los dos jóvenes que la acompañaban al momento del siniestro vial ocurrido en enero sobre la Ruta 20, en la zona de El Encón.

La medida fue impulsada por el fiscal Sebastián Gómez, titular de la UFI N°6 de Delitos Especiales, quien busca avanzar con la imputación formal y ordenar el tramo inicial de la investigación penal preparatoria.

Según se desprende de la causa, a Nilson Molina se le atribuirá el delito de homicidio culposo agravado por el uso de un vehículo, mientras que Mariana Daniela Páez Atencio será acusada de encubrimiento, a partir de contradicciones detectadas durante la investigación.

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El hecho que dio origen al expediente ocurrió el 12 de enero, cuando los tres jóvenes regresaban desde Córdoba hacia San Juan tras asistir a una fiesta electrónica. A la altura del kilómetro 443 de la Ruta 20, el Peugeot 208 en el que viajaban volcó por causas que aún no están del todo claras.

Esquivel sufrió heridas de extrema gravedad y permaneció internada durante más de un mes. Finalmente, falleció el 17 de febrero, lo que provocó un giro en la causa, que pasó a investigarse como homicidio culposo.

Desde entonces, hay una pregunta que atraviesa todo el expediente: quién conducía el vehículo al momento del vuelco. En un primer momento, la versión apuntaba a Páez Atencio, pero luego surgió otra hipótesis que ubicó a Molina al volante. Ese cambio generó dudas y abrió una línea de investigación que sigue sin resolverse.

En ese marco, se analizaron registros de cámaras de seguridad en el límite entre San Juan y San Luis, aunque las imágenes no permitieron identificar con claridad a los ocupantes del vehículo.

La audiencia del 11 de mayo aparece ahora como un punto de inflexión. Será la instancia donde la Fiscalía expondrá formalmente su teoría del caso y donde los imputados quedarán oficialmente vinculados al proceso.

Con la investigación en marcha y las responsabilidades aún bajo análisis, la causa avanza hacia una etapa clave para intentar reconstruir qué ocurrió aquella madrugada en la Ruta 20.

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