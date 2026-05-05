Caso Evelyn Esquivel: citan a los jóvenes que la acompañaban y se define la imputación

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El hecho que dio origen al expediente ocurrió el 12 de enero, cuando los tres jóvenes regresaban desde Córdoba hacia San Juan tras asistir a una fiesta electrónica. A la altura del kilómetro 443 de la Ruta 20, el Peugeot 208 en el que viajaban volcó por causas que aún no están del todo claras.

Esquivel sufrió heridas de extrema gravedad y permaneció internada durante más de un mes. Finalmente, falleció el 17 de febrero, lo que provocó un giro en la causa, que pasó a investigarse como homicidio culposo.

Desde entonces, hay una pregunta que atraviesa todo el expediente: quién conducía el vehículo al momento del vuelco. En un primer momento, la versión apuntaba a Páez Atencio, pero luego surgió otra hipótesis que ubicó a Molina al volante. Ese cambio generó dudas y abrió una línea de investigación que sigue sin resolverse.

En ese marco, se analizaron registros de cámaras de seguridad en el límite entre San Juan y San Luis, aunque las imágenes no permitieron identificar con claridad a los ocupantes del vehículo.

La audiencia del 11 de mayo aparece ahora como un punto de inflexión. Será la instancia donde la Fiscalía expondrá formalmente su teoría del caso y donde los imputados quedarán oficialmente vinculados al proceso.

Con la investigación en marcha y las responsabilidades aún bajo análisis, la causa avanza hacia una etapa clave para intentar reconstruir qué ocurrió aquella madrugada en la Ruta 20.