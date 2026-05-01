El gobernador Marcelo Orrego destacó el valor del trabajador sanjuanino

“Cada vez que recorro San Juan veo algo que me da orgullo y me inspira a seguir: familias que se levantan temprano todos los días, que se esfuerzan, que trabajan con compromiso y con orgullo”, expresa el mensaje, que pone el foco en la cultura del trabajo como motor del desarrollo.

El reconocimiento abarca a distintos sectores que sostienen la actividad diaria en la provincia: desde quienes se desempeñan en escuelas y hospitales, hasta trabajadores de la construcción, el campo y el comercio. “En cada rincón de la provincia hay sanjuaninos que todos los días empujan a San Juan para adelante”, se destaca.