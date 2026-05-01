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El gobernador Marcelo Orrego destacó el valor del trabajador sanjuanino

El gobernador Marcelo Orrego usó sus redes sociales para enviar un mensaje a los trabajadores en su día. En el destaca el crecimiento de la provincia gracias al esfuerzo de los sanjuaninos.

En el marco del Día del Trabajador, el gobernador Marcelo Orrego, se puso en valor el esfuerzo cotidiano de los trabajadores sanjuaninos, destacando su rol fundamental en el crecimiento de la provincia.

“Cada vez que recorro San Juan veo algo que me da orgullo y me inspira a seguir: familias que se levantan temprano todos los días, que se esfuerzan, que trabajan con compromiso y con orgullo”, expresa el mensaje, que pone el foco en la cultura del trabajo como motor del desarrollo.

El reconocimiento abarca a distintos sectores que sostienen la actividad diaria en la provincia: desde quienes se desempeñan en escuelas y hospitales, hasta trabajadores de la construcción, el campo y el comercio. “En cada rincón de la provincia hay sanjuaninos que todos los días empujan a San Juan para adelante”, se destaca.

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Asimismo, se remarca la importancia de generar condiciones que impulsen el crecimiento: “Soy un convencido de que cuando una provincia genera oportunidades para aprender, para trabajar y para producir, el progreso deja de ser una promesa y empieza a hacerse realidad”.

Finalmente, el mensaje cierra con un saludo especial a todos los trabajadores de San Juan, subrayando que el futuro de la provincia se construye con su esfuerzo diario: “El San Juan que viene se construye de la mano de ustedes”.

Embed - Marcelo Orrego on Instagram: "Cada vez que recorro San Juan veo algo que me da orgullo y me inspira a seguir: familias que se levantan temprano todos los días, que se esfuerzan, que trabajan con compromiso y con orgullo. En una escuela, en un hospital, en una obra, en el campo, en un comercio. En cada rincón de la provincia hay sanjuaninos que todos los días empujan a San Juan para adelante. Soy un convencido de que cuando una provincia genera oportunidades para aprender, para trabajar y para producir, el progreso deja de ser una promesa y empieza a hacerse realidad. Por eso quiero saludar especialmente a todos los trabajadores sanjuaninos. Porque el San Juan que viene se construye de la mano de ustedes. "
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