El gobernador Marcelo Orrego destacó el valor del trabajador sanjuanino

Asimismo, se remarca la importancia de generar condiciones que impulsen el crecimiento: “Soy un convencido de que cuando una provincia genera oportunidades para aprender, para trabajar y para producir, el progreso deja de ser una promesa y empieza a hacerse realidad”.
Finalmente, el mensaje cierra con un saludo especial a todos los trabajadores de San Juan, subrayando que el futuro de la provincia se construye con su esfuerzo diario: “El San Juan que viene se construye de la mano de ustedes”.
Embed - Marcelo Orrego on Instagram: "Cada vez que recorro San Juan veo algo que me da orgullo y me inspira a seguir: familias que se levantan temprano todos los días, que se esfuerzan, que trabajan con compromiso y con orgullo. En una escuela, en un hospital, en una obra, en el campo, en un comercio. En cada rincón de la provincia hay sanjuaninos que todos los días empujan a San Juan para adelante. Soy un convencido de que cuando una provincia genera oportunidades para aprender, para trabajar y para producir, el progreso deja de ser una promesa y empieza a hacerse realidad. Por eso quiero saludar especialmente a todos los trabajadores sanjuaninos. Porque el San Juan que viene se construye de la mano de ustedes. "
View this post on Instagram