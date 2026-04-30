Con fuerte impulso cultural, Orrego inauguró la Feria que reúne tradición y trabajo

Durante la inauguración, el gobernador puso el acento en el valor productivo de la feria, destacando el rol de los artesanos como generadores de empleo y motor de economías familiares. En ese sentido, subrayó la importancia del evento en un contexto económico complejo, donde estas actividades representan una oportunidad concreta de crecimiento.

La muestra reúne a más de 300 expositores nacionales e internacionales y cuenta con la participación de los 19 departamentos de la provincia a través de la propuesta “Ruta Artesanal”, que exhibe tradiciones, técnicas y productos característicos de cada región.

Además del circuito artesanal, la feria ofrece un patio gastronómico, sector infantil y espectáculos en vivo, consolidándose como un espacio integral para toda la familia. Las actividades se desarrollan diariamente de 16 a 22, con shows artísticos desde las 21.

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Otro de los puntos destacados será la selección de piezas por parte de un jurado especializado, que premiará la calidad y creatividad de los trabajos, con la adquisición de obras por parte del Estado provincial.

El evento se extenderá hasta el 10 de mayo y coincide con otras actividades de gran convocatoria en la provincia, lo que eleva las expectativas en materia turística, con altos niveles de ocupación hotelera.