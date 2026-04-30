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Con fuerte impulso cultural, Orrego inauguró la Feria que reúne tradición y trabajo

Con más de 300 expositores y presencia de los 19 departamentos, quedó inaugurada una nueva edición de la Feria de Artesanías.

Con una fuerte impronta en la identidad cultural y el trabajo local, quedó inaugurada la XXXI edición de la Feria Internacional de Artesanías, uno de los eventos más convocantes del calendario sanjuanino.

El acto de apertura se realizó en el Costanera Complejo Ferial, en Chimbas, con la presencia de autoridades provinciales, artesanos y un importante marco de público que recorrió desde temprano los stands y espacios del predio.

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Durante la inauguración, el gobernador puso el acento en el valor productivo de la feria, destacando el rol de los artesanos como generadores de empleo y motor de economías familiares. En ese sentido, subrayó la importancia del evento en un contexto económico complejo, donde estas actividades representan una oportunidad concreta de crecimiento.

La muestra reúne a más de 300 expositores nacionales e internacionales y cuenta con la participación de los 19 departamentos de la provincia a través de la propuesta “Ruta Artesanal”, que exhibe tradiciones, técnicas y productos característicos de cada región.

Además del circuito artesanal, la feria ofrece un patio gastronómico, sector infantil y espectáculos en vivo, consolidándose como un espacio integral para toda la familia. Las actividades se desarrollan diariamente de 16 a 22, con shows artísticos desde las 21.

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Otro de los puntos destacados será la selección de piezas por parte de un jurado especializado, que premiará la calidad y creatividad de los trabajos, con la adquisición de obras por parte del Estado provincial.

El evento se extenderá hasta el 10 de mayo y coincide con otras actividades de gran convocatoria en la provincia, lo que eleva las expectativas en materia turística, con altos niveles de ocupación hotelera.

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