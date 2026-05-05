Condenaron a un conductor por homicidio culposo en Jáchal

De acuerdo a lo establecido en el proceso judicial, el siniestro se produjo como consecuencia de una conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria.

La víctima, identificada como José Salvador Mellone, fue trasladada en un primer momento al Hospital San Roque con politraumatismos, y posteriormente derivada al Hospital Rawson. Finalmente, falleció el 8 de mayo de 2025 como consecuencia de las lesiones sufridas.

Siman no contaba con antecedentes penales al momento del hecho. La condena impuesta es de cumplimiento condicional, lo que implica que no irá a prisión efectiva, pero deberá cumplir con las condiciones establecidas por la Justicia durante el período fijado, además de la inhabilitación para conducir.