La Justicia condenó a Yair Leonel Siman por el delito de homicidio culposo, en el marco de un hecho ocurrido en San José de Jáchal. La sentencia fue dictada tras un Debate Oral y Público y estableció una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional, junto con cinco años de inhabilitación especial para conducir.
Condenaron a un conductor por homicidio culposo en Jáchal
El hecho ocurrió en mayo de 2025, cuando un peatón fue embestido en la vía pública. La víctima falleció días después en el Hospital Rawson.