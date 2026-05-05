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Condenaron a un conductor por homicidio culposo en Jáchal

El hecho ocurrió en mayo de 2025, cuando un peatón fue embestido en la vía pública. La víctima falleció días después en el Hospital Rawson.

La Justicia condenó a Yair Leonel Siman por el delito de homicidio culposo, en el marco de un hecho ocurrido en San José de Jáchal. La sentencia fue dictada tras un Debate Oral y Público y estableció una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional, junto con cinco años de inhabilitación especial para conducir.

El caso fue investigado por el fiscal Sohar Aballay, con la asistencia de la ayudante fiscal Macarena Castillo.

El hecho tuvo lugar el 5 de mayo de 2025, alrededor de las 18:40, en inmediaciones de calle Agustín Gómez, pasando calle General Paz. Según se determinó en la causa, Siman circulaba a bordo de un vehículo Fiat Palio, en sentido Este a Oeste, cuando impactó contra un peatón que cruzaba caminando por la calzada.

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De acuerdo a lo establecido en el proceso judicial, el siniestro se produjo como consecuencia de una conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria.

La víctima, identificada como José Salvador Mellone, fue trasladada en un primer momento al Hospital San Roque con politraumatismos, y posteriormente derivada al Hospital Rawson. Finalmente, falleció el 8 de mayo de 2025 como consecuencia de las lesiones sufridas.

Siman no contaba con antecedentes penales al momento del hecho. La condena impuesta es de cumplimiento condicional, lo que implica que no irá a prisión efectiva, pero deberá cumplir con las condiciones establecidas por la Justicia durante el período fijado, además de la inhabilitación para conducir.

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