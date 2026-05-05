Final sin argentinos: Arsenal es finalista tras vencer al Atlético

Del lado del conjunto español, el equipo de Diego Simeone volvió a quedar a las puertas de una final europea. Con fuerte presencia argentina en cancha —Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Thiago Almada— el “Colchonero” no logró revertir la serie.

La eliminación dejó además un dato que atraviesa al fútbol argentino: por primera vez en tres años, la final de la Champions League no tendrá jugadores nacionales en los planteles protagonistas.

En las últimas ediciones siempre hubo presencia albiceleste. Lautaro Martínez fue finalista con el Inter en la última temporada, mientras que Julián Álvarez se consagró campeón con el Manchester City en 2023. También participaron en definiciones recientes Joaquín Correa y otros futbolistas del país.

La última vez que la final se jugó sin argentinos había sido en 2022, cuando el Real Madrid venció al Liverpool en París.

Ahora, el escenario vuelve a repetirse. Arsenal ya está en la final y buscará su primer título europeo en Budapest, en una edición que, al menos dentro del campo, no tendrá representación argentina.