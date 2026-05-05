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Sin lugar: la Expo Minera y otros eventos saturaron la hotelería

El Gran San Juan registra niveles históricos de reservas impulsados por una agenda que incluye la Expo Minera, el Panamericano de Futsal para sordos y la Feria Internacional de Artesanías.

San Juan atraviesa uno de sus picos más altos de ocupación hotelera, impulsado por una agenda de eventos de gran escala que se desarrollan de manera simultánea en la provincia. Según datos de la Secretaría de Turismo, el Gran San Juan alcanza un 96,41% de reservas, con niveles que rozan el 100% en distintos tipos de alojamiento.

El movimiento está directamente vinculado a la realización de la Expo Minera 2026, que se llevará a cabo del 6 al 8 de mayo en el Estadio del Bicentenario, y que se posiciona como uno de los principales encuentros del sector a nivel nacional. A este evento se suman el Panamericano de Futsal para sordos y la XXXI Feria Internacional de Artesanías, consolidando un escenario de alta demanda turística.

De acuerdo con el relevamiento oficial, la ocupación alcanza el 98,7% sobre un total aproximado de 5.400 plazas distribuidas en 246 establecimientos. En detalle, hoteles, apart hoteles y cabañas registran un 94% de reservas, mientras que los alojamientos extrahoteleros —como casas y departamentos— representan un 2,41%.

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La Expo Minera será uno de los principales motores de esta ocupación. El evento reunirá a más de 500 empresas del sector, con participación internacional de países como Alemania, Canadá, China, Chile, Colombia, Estados Unidos, Perú y Panamá, además de la presencia de embajadores, delegaciones oficiales y autoridades de distintos niveles. Se espera la acreditación de más de 15.000 asistentes.

En paralelo, San Juan será sede por primera vez del Panamericano de Futsal para sordos, que se desarrolla del 4 al 8 de mayo con la participación de selecciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Colombia, tanto en ramas femeninas como masculinas.

A esto se suma la XXXI Feria Internacional de Artesanías, que se extiende hasta el 10 de mayo en el Complejo Ferial Costanera. El evento reúne a más de 300 expositores de todo el país y cuenta con una fuerte presencia de artesanos sanjuaninos, generando un espacio de encuentro cultural y comercial.

El impacto de esta agenda se refleja en distintos sectores vinculados al turismo, como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio. En ese marco, la provincia refuerza su posicionamiento como destino de turismo de eventos, con una estrategia orientada a potenciar la actividad económica y ampliar su proyección a nivel nacional e internacional.

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