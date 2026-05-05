Sin lugar: la Expo Minera y otros eventos saturaron la hotelería

La Expo Minera será uno de los principales motores de esta ocupación. El evento reunirá a más de 500 empresas del sector, con participación internacional de países como Alemania, Canadá, China, Chile, Colombia, Estados Unidos, Perú y Panamá, además de la presencia de embajadores, delegaciones oficiales y autoridades de distintos niveles. Se espera la acreditación de más de 15.000 asistentes.

En paralelo, San Juan será sede por primera vez del Panamericano de Futsal para sordos, que se desarrolla del 4 al 8 de mayo con la participación de selecciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Colombia, tanto en ramas femeninas como masculinas.

A esto se suma la XXXI Feria Internacional de Artesanías, que se extiende hasta el 10 de mayo en el Complejo Ferial Costanera. El evento reúne a más de 300 expositores de todo el país y cuenta con una fuerte presencia de artesanos sanjuaninos, generando un espacio de encuentro cultural y comercial.

El impacto de esta agenda se refleja en distintos sectores vinculados al turismo, como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio. En ese marco, la provincia refuerza su posicionamiento como destino de turismo de eventos, con una estrategia orientada a potenciar la actividad económica y ampliar su proyección a nivel nacional e internacional.