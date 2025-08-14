Orrego distinguió a Julio Bocca y al director del Teatro Colón

Además de Orrego y las autoridades representantes del Teatro Colón, del encuentro también participaron el ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero; el secretario de Cultura, Eduardo Varela; la subsecretaria de Coordinación Cultural, Marcela Zegaib; la directora General y Artística del Teatro del Bicentenario, Silvana Moreno; la intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar; y el presidente del Concejo Deliberante de Capital, Elio Martos.

La agenda del Ballet Estable del Teatro Colón en San Juan

Tras el acto protocolar y la posterior conferencia de prensa de este miércoles, las actividades de la compañía continuarán este jueves 14 de agosto con un ensayo general abierto a 500 estudiantes de escuelas de gestión pública e integrantes de centros de jubilados, que fueron invitados previamente.

El estreno de “CARMEN” ocurrirá el próximo viernes 15 de agosto a las 20 horas, en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario. Mientras que las otras dos funciones previstas serán el sábado 16 de agosto a las 20 horas, y el domingo 17 de agosto a las 19 horas. Las entradas pueden adquirirse en la página web www.tuentrada.com, o en boleterías de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20 horas; sábados de 9:30 a 14 horas.