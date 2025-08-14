Durante la tarde de este miércoles 13 de julio, el gobernador Marcelo Orrego encabezó el descubrimiento de una placa en conmemoración del centenario del Ballet Estable del Teatro Colón, previo a las presentaciones de “CARMEN", de G. Bizet- M Haydée, que tendrán en el Teatro del Bicentenario el próximo fin de semana. Del encuentro también participaron el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco; el director artístico del Ballet, Julio Bocca; la directora general de Producción, Marcela La Salvia; la asistente de Dirección Artística, África Guzmán; el maestro de Repertorio, Luis Ortigoza; y 10 bailarines solistas.
Orrego distinguió a Julio Bocca y al director del Teatro Colón
Previo a las presentaciones del Ballet en la provincia, se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa por el centenario de esta compañía.