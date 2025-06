Orrego distinguió a José Carreras como huésped de honor en el TB

Acompañaron la intendenta de Capital, Susana Laciar, ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; secretario de Cultura, Eduardo Varela y demás funcionarios.

El gobernador expresó: “Hoy es un día muy especial para todos los sanjuaninos. Tener la oportunidad de recibir a un genio como José Carreras es un verdadero lujo. Crecí escuchando su música. Tener a un artista de este calibre, en este teatro, es algo que nunca vamos a olvidar. Quiero que se lleve de San Juan todo el cariño y el afecto de nuestro pueblo. Usted ha dejado una huella profunda en la humanidad, no solo por su inmenso talento artístico, sino también por su calidez humana. Hemos leído y seguido de cerca su trayectoria y sentimos esa noble manera de vivir la vida con alegría y pasión”.

Por su lado, Carreras dijo: “Este es un momento muy entrañable para mí. Recibir este reconocimiento de una ciudad como San Juan, que quizás no está en el circuito habitual de conciertos líricos internacionales, pero que tiene un enorme corazón —como he podido apreciar—, me llena de felicidad y representa un gran honor.

Será, sin dudas, un recuerdo extraordinario para el futuro haber venido a San Juan y haber recibido tanto afecto y cariño”.

El concierto se llevará a cabo este martes 3 de junio a las 21 horas en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario. Carreras compartirá escenario con la destacada soprano argentina Verónica Cangemi, bajo la dirección del maestro David Giménez y con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan.

El repertorio incluirá arias de ópera, clásicos de la música popular y boleros inolvidables, en una noche que promete emociones profundas y aplausos interminables.

Con más de cinco décadas de carrera, José Carreras es mundialmente reconocido por su participación en Los Tres Tenores, junto a Plácido Domingo y Luciano Pavarotti. Su presencia en San Juan marca un hito para la vida cultural de la provincia y quedará grabada en la memoria del público sanjuanino.