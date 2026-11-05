El fiscal Francisco Nicolía, de la UFI Delitos Especiales, brindó nuevos detalles sobre la muerte del hombre que fue encontrado sin vida en los calabozos de la Comisaría 13° de Rivadavia. Según explicó, fue uno de los compañeros de celda quien advirtió la situación y dio aviso al personal policial. La investigación aguarda el resultado de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento y confirmar la principal hipótesis que se analiza: un posible suicidio.
Muerte en la comisaría: un compañero de celda encontró al detenido
El fiscal Francisco Nicolía, dio detalles del hecho que es investigado a raíz de la muerte de un detenido en un calabozo de la comisaría 13°.