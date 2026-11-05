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Muerte en la comisaría: un compañero de celda encontró al detenido

El fiscal Francisco Nicolía, dio detalles del hecho que es investigado a raíz de la muerte de un detenido en un calabozo de la comisaría 13°.

El fiscal Francisco Nicolía, de la UFI Delitos Especiales, brindó nuevos detalles sobre la muerte del hombre que fue encontrado sin vida en los calabozos de la Comisaría 13° de Rivadavia. Según explicó, fue uno de los compañeros de celda quien advirtió la situación y dio aviso al personal policial. La investigación aguarda el resultado de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento y confirmar la principal hipótesis que se analiza: un posible suicidio.

Se conocieron detalles de la muerte del detenido en la comisaría 13°

De acuerdo con lo informado por el funcionario judicial, el detenido compartía el calabozo con otras tres personas. Según relató Nicolía, durante una entrevista en radio AM1020, el calabozo tiene varias celdas y en una de ellos se encontraban los detenidos jugando a las cartas, según expresaron al ser entrevistados. Al ir a la otra celda, uno de los compañeros advirtió lo que estaba sucediendo y alertó a las autoridades de la dependencia.

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Inmediatamente, los efectivos ingresaron al sector e intentaron realizar maniobras de reanimación, aunque no obtuvieron resultados positivos. Posteriormente, dieron aviso al servicio de emergencias 911.

Uno de los elementos centrales de la investigación son precisamente las cámaras de seguridad de la comisaría. La dependencia cuenta con distintos dispositivos de videovigilancia cuyos registros están siendo analizados para reconstruir los minutos previos al hallazgo y establecer cómo se desarrolló la secuencia dentro del sector de calabozos.

En cuanto a las circunstancias judiciales, el hombre, identificado por sus iniciales J.O.A., había sido condenado el martes 3 de noviembre a 10 años de prisión por delitos contra la integridad sexual. Luego de escuchar la sentencia, había quedado detenido preventivamente en la dependencia policial mientras aguardaba su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

Por otra parte, se confirmó que la familia del fallecido podría participar de la autopsia, prevista para este jueves 5 de noviembre en la Morgue Judicial.

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