Muerte en la comisaría: un compañero de celda encontró al detenido

Inmediatamente, los efectivos ingresaron al sector e intentaron realizar maniobras de reanimación, aunque no obtuvieron resultados positivos. Posteriormente, dieron aviso al servicio de emergencias 911.

Uno de los elementos centrales de la investigación son precisamente las cámaras de seguridad de la comisaría. La dependencia cuenta con distintos dispositivos de videovigilancia cuyos registros están siendo analizados para reconstruir los minutos previos al hallazgo y establecer cómo se desarrolló la secuencia dentro del sector de calabozos.

En cuanto a las circunstancias judiciales, el hombre, identificado por sus iniciales J.O.A., había sido condenado el martes 3 de noviembre a 10 años de prisión por delitos contra la integridad sexual. Luego de escuchar la sentencia, había quedado detenido preventivamente en la dependencia policial mientras aguardaba su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

Por otra parte, se confirmó que la familia del fallecido podría participar de la autopsia, prevista para este jueves 5 de noviembre en la Morgue Judicial.