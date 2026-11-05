Diputados de Paraguay aprobaron el juicio político al presidente Peña tras su renuncia

La intervención que desató la crisis

El detonante de la crisis fue la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP), que el martes ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno Bank tras detectar problemas de solvencia.

Según informó la autoridad monetaria, el índice de solvencia de la entidad cayó por debajo del 50% del mínimo exigido luego de ajustes realizados a sus estados financieros durante un proceso de regularización.

La medida generó preocupación entre clientes y sectores económicos debido a la dimensión de la entidad. Ueno contaba con unos 2,9 millones de usuarios en un país de poco más de 6 millones de habitantes y administraba recursos de distintas instituciones públicas.

La magnitud de la situación obligó además a Peña a suspender su viaje a Madrid, donde se celebra la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Los argumentos contra el presidente

Los promotores del juicio político sostienen que existió un conflicto de intereses por los vínculos previos del mandatario con Ueno Holding, conglomerado empresarial del que forma parte la entidad intervenida. Peña vendió sus acciones en el grupo en abril de 2025.

La acusación también cuestiona la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central en 2023. Según el texto presentado por los diputados, Carvallo había presidido la Financiera Ueno antes de que esta se transformara en banco, una operación autorizada posteriormente por el directorio de la autoridad monetaria.

Asimismo, los legisladores denuncian una supuesta injerencia presidencial en el Instituto de Previsión Social (IPS) y un favorecimiento de la entidad financiera.

El foco sobre los fondos previsionales

Uno de los puntos más sensibles del caso está relacionado con los recursos del IPS, organismo que administra el sistema de pensiones de la mayoría de los trabajadores paraguayos.

Según datos proporcionados por la gerente financiera del instituto, Gladys Vera, el organismo mantiene unos 355 millones de dólares en la entidad intervenida. Esa cifra representa alrededor del 9% de las inversiones totales del IPS.

La acusación también atribuye al mandatario un supuesto beneficio patrimonial indebido, menciona préstamos otorgados por Ueno y advierte sobre una eventual afectación de la confianza en el sistema financiero nacional.