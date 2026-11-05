River Plate volvió al triunfo después de la derrota en el Superclásico y cerró la fase regular del Torneo Clausura 2026 con un 2-0 ante Aldosivi, en Mar del Plata. Lucas Beltrán, de penal, y Ángel Correa marcaron en el segundo tiempo para el equipo de Leonardo Ponzio, que ya tenía asegurada la clasificación a los playoffs y ahora espera conocer a su rival en octavos de final.
Con goles de Beltrán y Correa, River volvió al triunfo en Mar del Plata
River venció 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata con goles de Lucas Beltrán y Ángel Correa. El equipo de Leonardo Ponzio cerró la fase regular y espera los resultados de la fecha para conocer a su rival en octavos.