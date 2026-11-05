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Con goles de Beltrán y Correa, River volvió al triunfo en Mar del Plata

River venció 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata con goles de Lucas Beltrán y Ángel Correa. El equipo de Leonardo Ponzio cerró la fase regular y espera los resultados de la fecha para conocer a su rival en octavos.

River Plate volvió al triunfo después de la derrota en el Superclásico y cerró la fase regular del Torneo Clausura 2026 con un 2-0 ante Aldosivi, en Mar del Plata. Lucas Beltrán, de penal, y Ángel Correa marcaron en el segundo tiempo para el equipo de Leonardo Ponzio, que ya tenía asegurada la clasificación a los playoffs y ahora espera conocer a su rival en octavos de final.

El encuentro, disputado este jueves en el estadio José María Minella por la última fecha de la etapa regular, tuvo una polémica que condicionó el desarrollo. A los 15 minutos del segundo tiempo, Aldosivi había llegado al gol a través de Moya, luego de un error de Santiago Beltrán en la salida.

Sin embargo, tras una extensa revisión del VAR, el árbitro Bryan Ferreyra anuló la conquista por una posición adelantada de Vombergar.

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La decisión generó el enojo del equipo marplatense, que reclamó por la demora en la revisión. Más tarde, River encontró la apertura del marcador desde los doce pasos. Luego de un tiro libre, la pelota impactó en la mano de Vombergar, cerca de la cabeza, y Ferreyra sancionó penal a instancias del VAR.

Lucas Beltrán se hizo cargo de la ejecución y convirtió.

Con Aldosivi en busca del empate, River aprovechó los espacios y Ángel Correa sentenció el 2-0 en el segundo tiempo. El Millonario se llevó tres puntos que le permiten cerrar la fase regular con una victoria y mantener la expectativa por la posición definitiva en la Zona B.

River terminó en el cuarto puesto de la zona, aunque todavía podía ser superado por Belgrano o Barracas Central, que debían completar sus respectivos partidos. La ubicación definirá si el equipo de Ponzio conserva la localía para los octavos de final.

Con los resultados pendientes, River deberá esperar para conocer a su rival. Hasta el momento, el cruce sería ante Lanús en el Monumental, pero también podría enfrentar a Defensa y Justicia o Vélez si cambia su posición en la tabla.

Los octavos de final del Clausura comenzarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, después de la fecha FIFA. La Liga Profesional confirmará el cronograma una vez finalizada la fase regular.

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