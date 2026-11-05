Con goles de Beltrán y Correa, River volvió al triunfo en Mar del Plata

La decisión generó el enojo del equipo marplatense, que reclamó por la demora en la revisión. Más tarde, River encontró la apertura del marcador desde los doce pasos. Luego de un tiro libre, la pelota impactó en la mano de Vombergar, cerca de la cabeza, y Ferreyra sancionó penal a instancias del VAR.

DE PENAL, BELTRÁN PUSO EL 1-0 PARA RIVER



El delantero del Millonario ejecutó cruzado y abrió el marcador ante Aldosivi.



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Lucas Beltrán se hizo cargo de la ejecución y convirtió.

Con Aldosivi en busca del empate, River aprovechó los espacios y Ángel Correa sentenció el 2-0 en el segundo tiempo. El Millonario se llevó tres puntos que le permiten cerrar la fase regular con una victoria y mantener la expectativa por la posición definitiva en la Zona B.

¡SI LO DEJAN SOLO NO PERDONA! Centro de Ortega para Ángel Correa que apareció sin marca por el segundo palo y definió para el 2-0 de River ante Aldosivi.



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River terminó en el cuarto puesto de la zona, aunque todavía podía ser superado por Belgrano o Barracas Central, que debían completar sus respectivos partidos. La ubicación definirá si el equipo de Ponzio conserva la localía para los octavos de final.

Con los resultados pendientes, River deberá esperar para conocer a su rival. Hasta el momento, el cruce sería ante Lanús en el Monumental, pero también podría enfrentar a Defensa y Justicia o Vélez si cambia su posición en la tabla.

Los octavos de final del Clausura comenzarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, después de la fecha FIFA. La Liga Profesional confirmará el cronograma una vez finalizada la fase regular.