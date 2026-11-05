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Cómo fue la propuesta salarial presentada por el Gobierno a los docentes

Algunas de las propuestas fueron actualización salarial de noviembre a enero, con incrementos mensuales vinculados al IPC del mes anterior.

La negociación salarial docente continuará el próximo viernes 13 de noviembre, luego de que el Gobierno provincial y los representantes gremiales acordaran pasar a un cuarto intermedio. La decisión se tomó este miércoles 3 de noviembre, tras la presentación de una nueva propuesta de actualización salarial por parte del Ejecutivo, que deberá ser evaluada por los sindicatos junto a sus respectivas bases.

La segunda sesión de esta tercera instancia de negociación contó con la participación del secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. También estuvieron presentes los representantes de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET.

    En el encuentro el Gobierno presentó una nueva propuesta salarial:

    - Incrementar el valor índice para el sueldo de noviembre 2026 con base en el IPC del mes de octubre de 2026.

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    - Incrementar el valor índice para el sueldo de diciembre 2026 con base en el IPC del mes de noviembre 2026.

    - Incrementar el valor índice para el sueldo de enero 2027 con base en el IPC del mes de diciembre de 2026.

    Tras el ofrecimiento, se pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 13 de noviembre a las 15:30, día en el cual los representantes gremiales presentarán una respuesta, tras consultarlo con las bases.

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