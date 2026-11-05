Cómo fue la propuesta salarial presentada por el Gobierno a los docentes

La segunda sesión de esta tercera instancia de negociación contó con la participación del secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. También estuvieron presentes los representantes de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET.

En el encuentro el Gobierno presentó una nueva propuesta salarial:

- Incrementar el valor índice para el sueldo de noviembre 2026 con base en el IPC del mes de octubre de 2026.