La negociación salarial docente continuará el próximo viernes 13 de noviembre, luego de que el Gobierno provincial y los representantes gremiales acordaran pasar a un cuarto intermedio. La decisión se tomó este miércoles 3 de noviembre, tras la presentación de una nueva propuesta de actualización salarial por parte del Ejecutivo, que deberá ser evaluada por los sindicatos junto a sus respectivas bases.
Cómo fue la propuesta salarial presentada por el Gobierno a los docentes
Algunas de las propuestas fueron actualización salarial de noviembre a enero, con incrementos mensuales vinculados al IPC del mes anterior.