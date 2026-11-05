El dólar blue volvió a bajar en San Juan y quedó por debajo de los $1.600

El dólar MEP terminó a $1.575,68, con una caída de 0,57%, y el contado con liquidación (CCL) cerró a $1.683,77, con una suba de 0,50%. El dólar cripto se mantuvo en $1.660,66 y el turista en $2.041.

En el mercado de monedas, el euro oficial cotizó a $1.698,14 para la compra y $1.796,57 para la venta, mientras que el euro blue cerró a $1.726,81 y $1.749,24. El real registró una cotización de $287,67 para la compra y $287,83 para la venta, aunque el dato corresponde al 27 de octubre.

El dólar futuro, por su parte, se ubicó en $1.572 para la compra y $1.573,50 para la venta.