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El dólar blue volvió a bajar en San Juan y quedó por debajo de los $1.600

El dólar blue en San Juan cotizó este jueves a $1.510 para la compra y $1.570 para la venta. La divisa registró una baja de $20 en ambas puntas respecto al cierre del miércoles.

El dólar blue volvió a bajar en San Juan y este jueves 5 de noviembre cotizó a $1.510 para la compra y $1.570 para la venta. La divisa retrocedió $20 en ambas puntas respecto al cierre del miércoles, cuando había terminado a $1.530 y $1.590, respectivamente.

En el mercado nacional, el dólar blue cerró a las 17 a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, con una variación diaria de -0,96%.

Entre las otras referencias, el dólar oficial terminó a $1.518,39 para la compra y $1.571,84 para la venta, con una suba de 0,03%. El dólar Banco Nación cerró a $1.520 y $1.570, mientras que el mayorista se ubicó en $1.536,50 para la compra y $1.545,50 para la venta.

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El dólar MEP terminó a $1.575,68, con una caída de 0,57%, y el contado con liquidación (CCL) cerró a $1.683,77, con una suba de 0,50%. El dólar cripto se mantuvo en $1.660,66 y el turista en $2.041.

En el mercado de monedas, el euro oficial cotizó a $1.698,14 para la compra y $1.796,57 para la venta, mientras que el euro blue cerró a $1.726,81 y $1.749,24. El real registró una cotización de $287,67 para la compra y $287,83 para la venta, aunque el dato corresponde al 27 de octubre.

El dólar futuro, por su parte, se ubicó en $1.572 para la compra y $1.573,50 para la venta.

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