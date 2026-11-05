El dólar blue volvió a bajar en San Juan y este jueves 5 de noviembre cotizó a $1.510 para la compra y $1.570 para la venta. La divisa retrocedió $20 en ambas puntas respecto al cierre del miércoles, cuando había terminado a $1.530 y $1.590, respectivamente.
El dólar blue volvió a bajar en San Juan y quedó por debajo de los $1.600
El dólar blue en San Juan cotizó este jueves a $1.510 para la compra y $1.570 para la venta. La divisa registró una baja de $20 en ambas puntas respecto al cierre del miércoles.