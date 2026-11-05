La investigación por el presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años en Jáchal tendrá el próximo martes un paso decisivo. La joven declarará en Cámara Gesell, una instancia que será clave para determinar cómo continúa el proceso judicial y si se formaliza la investigación contra las personas que podrían estar involucradas.
La adolescente que denunció un abuso sexual declarará la próxima semana
La joven de 14 años será entrevistada el martes en Cámara Gesell. Su declaración será clave para definir si la Justicia formaliza la investigación contra los posibles implicados.