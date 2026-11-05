La adolescente que denunció un abuso sexual declarará la próxima semana

Fuentes vinculadas al caso indicaron a este diario, que la causa ya cuenta con otros elementos que apuntan a la posible comisión de un grave delito. Sin embargo, el relato de la adolescente resulta fundamental para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido y definir los próximos pasos de la investigación.

Por el momento, no trascendieron las circunstancias del hecho denunciado ni la identidad de posibles implicados. La entrevista será videograbada y quedará incorporada como una prueba central en el expediente.