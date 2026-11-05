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La adolescente que denunció un abuso sexual declarará la próxima semana

La joven de 14 años será entrevistada el martes en Cámara Gesell. Su declaración será clave para definir si la Justicia formaliza la investigación contra los posibles implicados.

La investigación por el presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años en Jáchal tendrá el próximo martes un paso decisivo. La joven declarará en Cámara Gesell, una instancia que será clave para determinar cómo continúa el proceso judicial y si se formaliza la investigación contra las personas que podrían estar involucradas.

Fuentes vinculadas al caso indicaron a este diario, que la causa ya cuenta con otros elementos que apuntan a la posible comisión de un grave delito. Sin embargo, el relato de la adolescente resulta fundamental para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido y definir los próximos pasos de la investigación.

Por el momento, no trascendieron las circunstancias del hecho denunciado ni la identidad de posibles implicados. La entrevista será videograbada y quedará incorporada como una prueba central en el expediente.

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El caso tomó estado público el viernes 30 de octubre, cuando la adolescente le contó a su padre que habría sido víctima de abuso sexual. Tras conocer lo sucedido, el hombre se presentó ante la UFI Norte de Jáchal y radicó la denuncia, que dio inicio a la investigación judicial.

Desde entonces, la causa permaneció a la espera de la declaración de la joven. La entrevista en Cámara Gesell permitirá incorporar su testimonio y será uno de los elementos que la Fiscalía deberá evaluar para definir si avanza con la formalización de la investigación.

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