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En estado de ebriedad golpeó a su madre y lo condenaron a prisión efectiva

Mediante un acuerdo de juicio abreviado, se resolvió imponerle a Araya una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por ser reincidente.

Un hombre fue condenado a seis meses de prisión efectiva por agredir físicamente a su madre en una vivienda del barrio Las Piedritas II, en Pocito. Se trata de Antonio Ricardo Araya, quien fue encontrado responsable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en perjuicio de Norma Beatriz Martínez Zárate.

El episodio ocurrió el 1 de noviembre de 2026, alrededor de las 9:35. De acuerdo con la investigación, Araya se encontraba en estado de ebriedad cuando protagonizó una discusión con su hermano. En medio del conflicto, su madre intervino para separarlos y recibió un golpe en la frente por parte del hombre.

Ante la situación, la madre y la hermana del agresor dieron aviso al sistema de emergencias 911. Minutos después, efectivos de la Comisaría Séptima llegaron al domicilio y detuvieron a Araya en situación de flagrancia, aproximadamente a las 9:50.

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La audiencia de presentación se llevó a cabo el 3 de noviembre de 2026. En esa instancia, el caso fue declarado de Flagrancia y, mediante un acuerdo de juicio abreviado, se resolvió imponerle a Araya una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, con costas.

Además, la Justicia lo declaró reincidente y dispuso su prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme. Durante ese período permanecerá alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

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