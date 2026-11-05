Un hombre fue condenado a seis meses de prisión efectiva por agredir físicamente a su madre en una vivienda del barrio Las Piedritas II, en Pocito. Se trata de Antonio Ricardo Araya, quien fue encontrado responsable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en perjuicio de Norma Beatriz Martínez Zárate.
En estado de ebriedad golpeó a su madre y lo condenaron a prisión efectiva
Mediante un acuerdo de juicio abreviado, se resolvió imponerle a Araya una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por ser reincidente.