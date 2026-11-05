Se conocieron detalles de la muerte del detenido en la comisaría 13°

Tras tomar conocimiento del deceso, personal de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales se presentó en el lugar para realizar las primeras medidas investigativas y establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Se realizaron entrevistas a otros detenidos que compartían el sector de alojamiento y al personal policial que se encontraba en la dependencia. Además, intervino personal de Criminalística, que llevó adelante el registro fotográfico de la escena.

También se realizó un examen del cuerpo en el lugar, con la participación de una médica legista y las médicas consultoras técnicas del Ministerio Público Fiscal, Beatriz Vázquez y Alejandra Venerando. Asimismo, se obtuvieron registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la comisaría.

Posteriormente, se dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, programada para este jueves 5 de noviembre, con el objetivo de determinar las causas del fallecimiento.

De acuerdo con el informe oficial, las primeras evidencias reunidas no permitirían advertir, en principio, la comisión de un delito. Sin embargo, la investigación continúa a la espera de los resultados de la autopsia, que serán fundamentales para esclarecer lo ocurrido.