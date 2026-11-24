"Se trata de una necesidad más que importante porque queremos generar reglas claras. Teníamos un sistema electoral que no tiene nada que ver con lo actual: la Ley de Lemas, que no es para aquella persona que más votos acumule, sino la agrupación que más votos saque. Eso es retrógrado", afirmó.

Boleta Única y menos gastos para votar

El Gobernador puso el foco en la incorporación de la Boleta Única de Papel (BUP), uno de los cambios centrales del proyecto. Explicó que el mecanismo permitirá que cada elector seleccione directamente a sus candidatos para las distintas categorías mediante una cruz.

"Queríamos avanzar en la Boleta Única de Papel, para que la gente con una cruz pueda elegir de manera sencilla a quién quiere de gobernador, de intendente, de concejal. Así nos ahorramos muchísimo dinero", señaló.

Orrego también cuestionó el gasto que, según planteó, demanda el sistema de boletas partidarias. "Era un sistema que se gastaba plata, que no tenía ningún tipo de sentido. Millones y millones de pesos en listas sábanas y que ahora cambia a que directamente se pone la cruz a donde más le gusta, y listo", expresó.

El proyecto contempla que, cuando coincidan las elecciones provinciales y municipales, la votación se realice mediante dos papeletas. Una estará destinada a gobernador, vicegobernador y legisladores provinciales; la otra, a intendentes y concejales. Según explicó el mandatario, la separación busca evitar que la boleta tenga un tamaño excesivo.

Las internas partidarias no tendrán financiamiento provincial

Otro de los aspectos sobre los que fue consultado Orrego es el financiamiento de las internas partidarias. El proyecto establece que los partidos y frentes podrán definir sus candidaturas mediante elecciones abiertas o cerradas, pero deberán hacerse cargo de los costos de organización.

El Gobernador descartó que la Provincia aporte fondos para esos procesos y sostuvo que la responsabilidad debe quedar en manos de las propias fuerzas políticas.

"Las internas de cada uno de los partidos las tienen que resolver los propios frentes", afirmó. Y agregó: "Quienes deben resolver los temas partidarios, o resolver los temas de los frentes, son los que deben resolver su problema económicamente y ya no la sociedad".

La propuesta apunta a que las disputas por las candidaturas se resuelvan dentro de cada espacio político sin trasladar el costo de esas competencias al Estado provincial.

El cambio que proyecta para 2027

Orrego también defendió la reforma desde el punto de vista de la agilidad del acto electoral. Consideró que la Boleta Única permitirá reducir el tiempo que demanda votar y evitará la utilización de grandes cantidades de boletas partidarias.

"Esto va a cambiar, la persona vota y se irá a su casa", sostuvo. Luego insistió en el ahorro que, según su planteo, generará el nuevo mecanismo: "Será un ahorro de dinero más que interesante, teniendo en cuenta que antes era más que importante el monto de dinero que destinaba".

El proyecto de nuevo Código Electoral fue enviado a la Cámara de Diputados y deberá atravesar el debate legislativo. Entre sus principales modificaciones propone derogar el Sipad, incorporar la Boleta Única de Papel y establecer nuevas reglas para la selección de candidatos de cara a las elecciones de 2027.