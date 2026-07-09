En el marco de los actos oficiales por el 9 de Julio realizados en Tucumán, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, compartió un mensaje por el Día de la Independencia en el que llamó a honrar la fecha "con trabajo, diálogo y compromiso", al tiempo que difundió un video recreado con inteligencia artificial para destacar el protagonismo de la provincia en la gesta emancipadora.
Con un video, Orrego destacó el rol de San Juan en la Independencia argentina
Marcelo Orrego, compartió un mensaje por el Día de la Independencia en el que llamó a honrar la fecha "con trabajo, diálogo y compromiso".