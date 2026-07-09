Con un video, Orrego destacó el rol de San Juan en la Independencia argentina

"Si WhatsApp hubiera existido en 1810, San Juan no habría sido un espectador. Habría sido protagonista de las conversaciones que ayudaron a construir nuestra Independencia", señala la publicación.

La pieza también remarca el aporte de la provincia al proceso histórico y vincula aquellos ideales con la actualidad: "Detrás de cada decisión que hizo posible el nacimiento de nuestra soberanía hubo diálogo, compromiso y la convicción de construir un futuro mejor."

En el tramo final del mensaje, el gobernador destacó que esos mismos valores continúan orientando la gestión provincial. "Hoy esos valores siguen guiando el camino para hacer de San Juan una provincia con más oportunidades para todos", concluye la publicación, acompañada por el saludo: "¡Feliz Día de la Independencia!".