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Con un video, Orrego destacó el rol de San Juan en la Independencia argentina

Marcelo Orrego, compartió un mensaje por el Día de la Independencia en el que llamó a honrar la fecha "con trabajo, diálogo y compromiso".

En el marco de los actos oficiales por el 9 de Julio realizados en Tucumán, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, compartió un mensaje por el Día de la Independencia en el que llamó a honrar la fecha "con trabajo, diálogo y compromiso", al tiempo que difundió un video recreado con inteligencia artificial para destacar el protagonismo de la provincia en la gesta emancipadora.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial expresó: "Esta fecha nos recuerda que la Independencia se honra con trabajo, diálogo y compromiso. Sigamos construyendo, entre todos, el país que queremos, sin perder de vista los valores que nos unen como argentinos."

Además, Orrego publicó una producción audiovisual realizada con inteligencia artificial que propone una mirada creativa sobre el proceso independentista. En el video, se imagina cómo habrían sido las conversaciones entre los protagonistas de la Revolución y la Independencia si en 1810 hubiera existido WhatsApp.

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"Si WhatsApp hubiera existido en 1810, San Juan no habría sido un espectador. Habría sido protagonista de las conversaciones que ayudaron a construir nuestra Independencia", señala la publicación.

La pieza también remarca el aporte de la provincia al proceso histórico y vincula aquellos ideales con la actualidad: "Detrás de cada decisión que hizo posible el nacimiento de nuestra soberanía hubo diálogo, compromiso y la convicción de construir un futuro mejor."

En el tramo final del mensaje, el gobernador destacó que esos mismos valores continúan orientando la gestión provincial. "Hoy esos valores siguen guiando el camino para hacer de San Juan una provincia con más oportunidades para todos", concluye la publicación, acompañada por el saludo: "¡Feliz Día de la Independencia!".

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