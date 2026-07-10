Orrego destacó la gastronomía sanjuanina en "Caminos y Sabores 2026"

Durante la presentación se resaltó que la gastronomía constituye una herramienta para difundir la identidad cultural de San Juan, al tiempo que promueve el desarrollo de las economías regionales.

En ese sentido, se destacó el valor de productos emblemáticos como el vino, el aceite de oliva, las aceitunas y otros alimentos que distinguen a la provincia.

De esta manera, la participación sanjuanina en la feria nacional busca fortalecer la articulación entre producción, turismo y gastronomía, generando nuevas oportunidades para productores, emprendedores y trabajadores vinculados al sector. Además, contribuye a posicionar a San Juan en escenarios nacionales, mostrando la calidad de sus productos y el talento de quienes los convierten en propuestas gastronómicas de excelencia.

En el cierre de la primera jornada, las autoridades felicitaron a los cocineros y a todos los participantes por su compromiso y dedicación, destacando que cada plato elaborado con productos sanjuaninos refleja la historia, la cultura y el esfuerzo de la comunidad provincial.

Orrego: “La gastronomía también es una forma de contar quiénes somos, de mostrar la identidad de nuestra tierra y la riqueza de nuestros productos”.