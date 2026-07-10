En el marco de la primera jornada de Caminos y Sabores 2026, el gobernador Marcelo Orrego participó de "Cocina Caminos', un espacio donde las provincias presentan una receta para destacar la gastronomía. En este marco, en la inauguración de la feria que tiene lugar en Buenos Aires, fue el turno de San Juan, a través de un show de cocina a cargo de los ganadores del concurso Sabores Sanjuaninos, Gabriela Noroña y Facundo Espejo.
Orrego destacó la gastronomía sanjuanina en "Caminos y Sabores 2026"
El mandatario provincial destacó la importancia de seguir fortaleciendo espacios que permitan visibilizar la calidad de la producción sanjuanina.