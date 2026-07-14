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La inflación perforó el 2%: fue de 1,9% en junio y marcó el nivel más bajo en diez meses

El Indec informó que la inflación de junio fue del 1,9%, el registro mensual más bajo de los últimos diez meses y el primero por debajo del 2% desde agosto del año pasado. En el primer semestre del año, el IPC acumuló un alza del 16,8%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,5%.

La inflación volvió a mostrar una desaceleración en junio y logró perforar el umbral del 2% por primera vez en casi un año. Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1,9%, el dato mensual más bajo de los últimos diez meses.

Con este resultado, la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026 alcanzó el 16,8%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

Se trata del primer registro inferior al 2% desde agosto del año pasado, cuando el índice también había sido del 1,9%, consolidando una tendencia descendente que comenzó a observarse durante el segundo trimestre del año.

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La desaceleración se produjo luego del pico registrado en marzo, cuando el IPC había alcanzado el 3,4%. Desde entonces, el indicador mostró una reducción sostenida: 2,6% en abril, 2,1% en mayo y finalmente 1,9% en junio.

El dato estuvo en línea con las proyecciones de las principales consultoras privadas y del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que anticipaban una inflación cercana al 2%.

Entre los factores que explican el menor ritmo de aumento de precios, distintos analistas destacaron la moderación en alimentos y bebidas, las liquidaciones de temporada en indumentaria y la estabilidad observada en varios productos de consumo masivo.

La publicación del Indec también llegó en un contexto que el Gobierno considera favorable desde el punto de vista económico. En los últimos días, el Fondo Monetario Internacional ratificó su respaldo al programa económico y confirmó una próxima visita de su directora gerente, Kristalina Georgieva, al país.

A esto se sumó la continuidad de la baja del riesgo país, que tras el último pago de vencimientos de deuda descendió hasta los 403 puntos básicos, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el financiamiento para cubrir los compromisos de deuda de 2026 y 2027 ya está garantizado sin necesidad de recurrir a emisiones en los mercados internacionales.

Antes de conocerse el dato oficial, Caputo había reiterado que el proceso de desinflación continuaría en los próximos meses, aunque evitó anticipar una cifra concreta. En la misma línea, desde el Gobierno nacional también se mostraban optimistas respecto de la posibilidad de que el índice volviera a ubicarse por debajo del 2%.

Con el resultado de junio, el Ejecutivo cerró el primer semestre de 2026 con una inflación acumulada inferior al 17% y buscará sostener esa tendencia durante la segunda mitad del año, uno de los principales objetivos de su programa económico.

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