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Sin movimientos: así cerró el dólar blue este martes en San Juan

El dólar blue mantuvo este martes la misma cotización que el lunes en San Juan. La divisa paralela cerró a $1.460 para la compra y $1.560 para la venta, mientras las principales referencias financieras mostraron bajas a nivel nacional.

El mercado cambiario volvió a mostrar estabilidad en San Juan. Este martes, el dólar blue cerró sin modificaciones respecto de la jornada anterior y se mantuvo en $1.460 para la compra y $1.560 para la venta, consolidando dos ruedas consecutivas sin variaciones en la plaza local.

A diferencia de lo ocurrido en la provincia, las principales cotizaciones del mercado nacional registraron una jornada mayormente bajista. El dólar oficial cerró en $1.449,27 para la compra y $1.500,76 para la venta, mientras que en el Banco Nación finalizó en $1.445 y $1.495, respectivamente.

Por su parte, el dólar MEP retrocedió y terminó la rueda en $1.507,57, mientras que el contado con liquidación (CCL) cerró en $1.557,08. El dólar cripto también mostró una leve baja y se ubicó en $1.555,11.

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En tanto, el dólar mayorista finalizó la jornada en $1.462,50 para la compra y $1.471,50 para la venta, mientras que el dólar turista se ubicó en $1.943,50.De esta manera, el mercado informal sanjuanino volvió a desmarcarse de la tendencia nacional y sostuvo sus valores, en una jornada sin sobresaltos para la divisa paralela.

Cotizaciones destacadas de este martes

  • Dólar blue San Juan: Compra $1.460 | Venta $1.560.
  • Dólar oficial: Compra $1.449,27 | Venta $1.500,76.
  • Dólar Banco Nación: Compra $1.445 | Venta $1.495.
  • Dólar MEP: $1.507,57.
  • Dólar CCL: $1.557,08.
  • Dólar cripto: $1.555,11.
  • Dólar mayorista: Compra $1.462,50 | Venta $1.471,50.

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