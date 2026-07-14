Sin movimientos: así cerró el dólar blue este martes en San Juan

A diferencia de lo ocurrido en la provincia, las principales cotizaciones del mercado nacional registraron una jornada mayormente bajista. El dólar oficial cerró en $1.449,27 para la compra y $1.500,76 para la venta, mientras que en el Banco Nación finalizó en $1.445 y $1.495, respectivamente.

Por su parte, el dólar MEP retrocedió y terminó la rueda en $1.507,57, mientras que el contado con liquidación (CCL) cerró en $1.557,08. El dólar cripto también mostró una leve baja y se ubicó en $1.555,11.