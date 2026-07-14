El mercado cambiario volvió a mostrar estabilidad en San Juan. Este martes, el dólar blue cerró sin modificaciones respecto de la jornada anterior y se mantuvo en $1.460 para la compra y $1.560 para la venta, consolidando dos ruedas consecutivas sin variaciones en la plaza local.
Sin movimientos: así cerró el dólar blue este martes en San Juan
El dólar blue mantuvo este martes la misma cotización que el lunes en San Juan. La divisa paralela cerró a $1.460 para la compra y $1.560 para la venta, mientras las principales referencias financieras mostraron bajas a nivel nacional.