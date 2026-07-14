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Punta Negra: cuánto sale hacer kayak y qué actividades ofrecen en el dique

El dique sanjuanino se consolida como el gran atractivo del invierno. Entre paisajes imponentes y servicios que incluyen Wi-Fi libre para clientes, estas son las opciones de aventura y sus precios.

El dique Punta Negra se posicionó firmemente como uno de los destinos predilectos para el turismo regional en esta temporada invernal. Según confirmó el propietario de uno de los paradores de la zona a este diario, durante la primera semana del receso escolar se registró una fuerte afluencia de visitantes llegados principalmente desde las provincias de Córdoba, Mendoza y La Rioja, quienes buscaron combinar los imponentes paisajes sanjuaninos con actividades al aire libre.

Para responder a esta gran demanda, el perilago despliega una variada oferta que combina aventura, gastronomía y servicios clave para la comodidad de los turistas. Una de las grandes novedades de la temporada es que los clientes del parador cuentan con conexión Wi-Fi liberada, ideal para compartir las fotos del imponente espejo de agua en tiempo real sin preocuparse por la señal.

Precios: ¿Cuánto cuesta la aventura en el agua?

Para quienes buscan adentrarse en el dique y disfrutar de una jornada activa, el parador dio a conocer los valores promocionales de sus principales actividades acuáticas:

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  • Kayaks: La hora tiene un costo promocional de $15.000 para 2 personas.

  • Stand Up Paddle (SUP): La hora tiene un valor de $10.000 por persona.

  • Hidropedales: Tienen un costo de $10.000 por persona (duración de 30 minutos).

Un abanico de propuestas para pasar el día

Además del alquiler de equipos individuales, el parador ofrece una completa infraestructura tanto para los amantes de la adrenalina como para los que prefieren relajarse frente al perilago:

  • Aventura y tierra: Circuitos de Trekking guiados y Excursiones en grupos guiadas (estas últimas se realizan únicamente con reserva previa).

  • Gastronomía y relax: Un Bar equipado con opciones de cafetería, licuados y repostería para la tarde.

  • Comodidad: El predio cuenta con sectores de quinchos ideales para resguardarse del sol o del viento y disfrutar del paisaje con total comodidad.

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