Punta Negra: cuánto sale hacer kayak y qué actividades ofrecen en el dique

Para responder a esta gran demanda, el perilago despliega una variada oferta que combina aventura, gastronomía y servicios clave para la comodidad de los turistas. Una de las grandes novedades de la temporada es que los clientes del parador cuentan con conexión Wi-Fi liberada, ideal para compartir las fotos del imponente espejo de agua en tiempo real sin preocuparse por la señal.

Precios: ¿Cuánto cuesta la aventura en el agua?

Para quienes buscan adentrarse en el dique y disfrutar de una jornada activa, el parador dio a conocer los valores promocionales de sus principales actividades acuáticas: