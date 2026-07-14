España estuvo impecable, eliminó a Francia y ya espera rival para la gran final

Lejos de reaccionar, Francia nunca encontró respuestas. Kylian Mbappé estuvo bien controlado, Ousmane Dembélé prácticamente no pesó en ataque y el equipo de Didier Deschamps se mostró incómodo durante toda la noche.https://www.youtube.com/watch?v=QVq8Bbh5gxE

En el complemento, España terminó de liquidar la historia con una combinación de gran nivel colectivo. Pedro Porro asistió a Dani Olmo, que definió con categoría para establecer el 2-0 definitivo y desatar el festejo español

La Roja incluso estuvo cerca del tercero con una fantástica definición de Lamine Yamal, aunque el VAR anuló el tanto por una posición adelantada milimétrica. Francia intentó reaccionar en los minutos finales, pero nunca encontró los caminos. La desesperación reemplazó al fútbol y España manejó la ventaja con inteligencia hasta escuchar el pitazo final.

Con este triunfo, el seleccionado español se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026 y ahora aguarda por el vencedor del gran duelo que protagonizarán este miércoles la Selección argentina e Inglaterra.

La final se disputará el próximo domingo, mientras que Francia jugará el sábado el partido por el tercer puesto.