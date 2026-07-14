"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > España

España estuvo impecable, eliminó a Francia y ya espera rival para la gran final

España mostró toda su jerarquía, derrotó 2-0 a Francia y se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026. El equipo de Luis de la Fuente jugará el domingo por el título ante el ganador de Argentina-Inglaterra.

España volvió a demostrar por qué es uno de los mejores equipos del mundo. Con autoridad, personalidad y un fútbol de alto vuelo, derrotó 2-0 a Francia en la primera semifinal del Mundial 2026 y se clasificó a la gran final, donde esperará por Argentina o Inglaterra.

El conjunto de Luis de la Fuente dominó el partido desde el comienzo con una idea clara: hacerse dueño de la pelota y obligar a Francia a correr detrás del juego. Rodri manejó los tiempos en el mediocampo, Fabián Ruiz distribuyó con precisión y la Roja fue inclinando lentamente la cancha hasta transformar ese dominio en ventaja.

La apertura del marcador llegó tras una jugada que desnudó las dudas defensivas francesas. Un error de Lucas Digne terminó en un penal que Mikel Oyarzabal cambió por gol para poner el 1-0 y hacer justicia con lo que ocurría dentro del campo.

Te puede interesar...

Lejos de reaccionar, Francia nunca encontró respuestas. Kylian Mbappé estuvo bien controlado, Ousmane Dembélé prácticamente no pesó en ataque y el equipo de Didier Deschamps se mostró incómodo durante toda la noche.https://www.youtube.com/watch?v=QVq8Bbh5gxE

En el complemento, España terminó de liquidar la historia con una combinación de gran nivel colectivo. Pedro Porro asistió a Dani Olmo, que definió con categoría para establecer el 2-0 definitivo y desatar el festejo español

La Roja incluso estuvo cerca del tercero con una fantástica definición de Lamine Yamal, aunque el VAR anuló el tanto por una posición adelantada milimétrica. Francia intentó reaccionar en los minutos finales, pero nunca encontró los caminos. La desesperación reemplazó al fútbol y España manejó la ventaja con inteligencia hasta escuchar el pitazo final.

Con este triunfo, el seleccionado español se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026 y ahora aguarda por el vencedor del gran duelo que protagonizarán este miércoles la Selección argentina e Inglaterra.

La final se disputará el próximo domingo, mientras que Francia jugará el sábado el partido por el tercer puesto.

Temas

Te puede interesar