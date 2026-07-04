Morena Rial mostró de qué trabaja tras haber sido condenada

“Lo único que quiere es reencontrarse con su hijo. Está esperando que la Justicia resuelva el pedido para poder empezar a reorganizar su vida”, explicó Alejandro Cipolla.

La detención de Morena Rial

Morena Rial estuvo seis meses detenida en la Unidad 51 del penal de Magdalena, a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Martín Leiro, su abogado, detalló que estuvo en el área de “buzones”, una celda apartada del resto de las internas que tiene ventana, baño, cama de hormigón, colchón ignífugo y frazadas.

Mientras esperaba la prisión domiciliaria para estar cerca de su familia, Morena ocupó su tiempo con tareas administrativas y en la biblioteca de la prisión, según deslizaron en algunos programas de TV. También se entretuvo con el celular y hasta se creó una cuenta de Instagram.

A fines de marzo, Rial aceptó un juicio abreviado, y finalmente fue condenada a tres años de prisión por su participación en una serie de robos bajo la modalidad escruche.