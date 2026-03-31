Nuevamente dañaron la Pampa del Leoncito: apuntan a la concientización

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En ese contexto, durante la noche el intendente, Sebastián Carbajal, se hizo presente en el lugar para radicar la denuncia correspondiente. También se solicitó a la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia la instalación de cartelería y la implementación de operativos de control, especialmente de cara al fin de semana de Semana Santa, cuando aumenta significativamente la cantidad de visitantes.

Desde la Dirección de Patrimonio recordaron que la reserva es un patrimonio natural que debe ser cuidado entre todos. En ese sentido, insistieron en la importancia de visitarla de manera responsable: evitar maniobras que dañen el suelo, no ingresar cuando está húmedo, respetar la vegetación, no acampar, evitar vehículos pesados, circular con precaución y retirar los residuos. “Cada acción cuenta para proteger este espacio único, donde la naturaleza, la ciencia y el turismo conviven en equilibrio”, indicaron.

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Antecedentes de daños reiterados

No se trata de un hecho aislado. En noviembre de 2025 ya se habían denunciado maniobras similares, cuando un grupo de personas a bordo de vehículos UTV ingresó sin autorización y circuló sobre la superficie, provocando un serio deterioro en esta zona protegida.

Vandalismo en la Pampa del Leoncito: la causa pasó a la Justicia Federal

En aquella oportunidad, desde el municipio de Calingasta manifestaron su preocupación y recordaron que la Pampa del Leoncito es patrimonio de la provincia de San Juan, bajo la órbita del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Asimismo, informaron que se dio aviso a las autoridades provinciales y policiales, radicando la denuncia y acompañando gestiones para reforzar los controles, aunque aún aguardaban respuestas.

Las pericias realizadas tras ese episodio confirmaron un daño ambiental de gran magnitud, que podría tardar décadas en repararse. Los responsables fueron identificados como turistas provenientes de Córdoba, San Luis y Tucumán, quienes ingresaron sin autorización.

El impacto fue significativo: las huellas y surcos dejados por 16 vehículos UTV afectaron gravemente la explanada, alterando un ecosistema frágil y de alto valor natural e histórico. La reiteración de estos hechos vuelve a poner en evidencia la necesidad urgente de reforzar medidas de prevención y control para proteger uno de los espacios más emblemáticos de San Juan.