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Una por una: las transformaciones digitales de la modernización de lo público

El Ministerio de Gobierno destacó los avances tecnológicos implementados para agilizar trámites y mejorar la atención ciudadana. Los detalles de cada una de las herramientas incorporadas.

En el marco de un nuevo aniversario de la fundación de San Juan, el Gobierno provincial expuso el proceso de modernización estatal basado en la incorporación de herramientas digitales. Las iniciativas buscan agilizar los trámites, optimizar la prestación de servicios públicos y facilitar el acceso a la información para ciudadanos e instituciones.

A continuación, el detalle de cada una de las transformaciones implementadas en la gestión pública:

  • Archivo General de la Provincia: Se avanzó en la digitalización orientada a preservar el patrimonio documental sanjuanino. Esta tecnología facilita el acceso a documentos históricos y optimiza los sistemas de gestión y conservación de archivos administrativos y de valor histórico.

  • Boleto Escolar y Docente Gratuito: El área de transporte reforzó los canales digitales oficiales. Esto permite a estudiantes y docentes realizar consultas y gestionar la documentación necesaria de forma remota, simplificando los procedimientos y tiempos de espera.

  • Registro Civil Digital: Las plataformas del organismo registraron más de 118.000 visitas y gestionaron más de 25.000 turnos online.

  • Canal Virtual del Registro Civil: A un año de su puesta en marcha, la herramienta permite gestionar de manera remota solicitudes de partidas e inscripciones judiciales mediante el uso de firma digital, trazabilidad y respaldo electrónico entre organismos públicos.

  • Convenio con el Foro de Abogados: Se firmó un acuerdo de trabajo para fortalecer la digitalización de trámites, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta y la eficiencia administrativa en los procesos vinculados al ámbito judicial.

  • Paso Internacional de Agua Negra: Se presentó una nueva página web oficial que centraliza datos en tiempo real sobre el estado del corredor binacional, condiciones climáticas, tránsito, requisitos migratorios entre Argentina y Chile, y recomendaciones para viajeros.

  • Visualización de cortes de calles: Se incorporó una plataforma digital integrada con Google Maps que muestra interrupciones de tránsito por obras o mantenimiento en tiempo real. La herramienta permite filtrar la información por departamento, consultar la duración estimada del corte y planificar recorridos alternativos.

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