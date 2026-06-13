Una por una: las transformaciones digitales de la modernización de lo público

A continuación, el detalle de cada una de las transformaciones implementadas en la gestión pública:

Archivo General de la Provincia: Se avanzó en la digitalización orientada a preservar el patrimonio documental sanjuanino. Esta tecnología facilita el acceso a documentos históricos y optimiza los sistemas de gestión y conservación de archivos administrativos y de valor histórico.

Boleto Escolar y Docente Gratuito: El área de transporte reforzó los canales digitales oficiales. Esto permite a estudiantes y docentes realizar consultas y gestionar la documentación necesaria de forma remota, simplificando los procedimientos y tiempos de espera.

Registro Civil Digital: Las plataformas del organismo registraron más de 118.000 visitas y gestionaron más de 25.000 turnos online.

Canal Virtual del Registro Civil: A un año de su puesta en marcha, la herramienta permite gestionar de manera remota solicitudes de partidas e inscripciones judiciales mediante el uso de firma digital, trazabilidad y respaldo electrónico entre organismos públicos.

Convenio con el Foro de Abogados: Se firmó un acuerdo de trabajo para fortalecer la digitalización de trámites, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta y la eficiencia administrativa en los procesos vinculados al ámbito judicial.

Paso Internacional de Agua Negra: Se presentó una nueva página web oficial que centraliza datos en tiempo real sobre el estado del corredor binacional, condiciones climáticas, tránsito, requisitos migratorios entre Argentina y Chile, y recomendaciones para viajeros.