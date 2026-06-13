En el marco de un nuevo aniversario de la fundación de San Juan, el Gobierno provincial expuso el proceso de modernización estatal basado en la incorporación de herramientas digitales. Las iniciativas buscan agilizar los trámites, optimizar la prestación de servicios públicos y facilitar el acceso a la información para ciudadanos e instituciones.
Una por una: las transformaciones digitales de la modernización de lo público
El Ministerio de Gobierno destacó los avances tecnológicos implementados para agilizar trámites y mejorar la atención ciudadana. Los detalles de cada una de las herramientas incorporadas.