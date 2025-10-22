El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, aseguró que la provincia cuenta con una fuerza política independiente y con una agenda centrada en los intereses locales. “Conformamos un frente con muchos dirigentes y no hay político de Buenos Aires que nos diga cómo votar. Nuestra bandera es San Juan”, expresó.
"Ningún político de Buenos Aires nos va a decir cómo votar, nuestra bandera es San Juan"
El vicegobernador Fabián Martín destacó la conformación de un frente provincial con identidad propia y reafirmó la defensa de los intereses sanjuaninos.