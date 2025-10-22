"Ningún político de Buenos Aires nos va a decir cómo votar, nuestra bandera es San Juan"

Martín remarcó que su espacio político ha mantenido una postura clara ante los temas sensibles para la sociedad. “Cuando se metieron con los jubilados, con la universidad pública o con la discapacidad, nos opusimos. Somos una fuerza opositora, pero no destructiva”, enfatizó.

MARTÍN Y ORREGO

Además, subrayó que la prioridad es el bienestar de los sanjuaninos por encima de las diferencias partidarias. “Nos van a encontrar tirando el carro para el mismo lado, siempre que las decisiones sean buenas para San Juan”, sostuvo el vicegobernador, marcando así una línea de diálogo y cooperación institucional.