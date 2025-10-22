"
Elecciones: el Registro Civil amplía horarios para retirar DNI

El Ministerio de Gobierno dispuso atención extraordinaria del 24 al 26 de octubre para quienes aún no retiraron su documento. Es requisito presentar la tirilla del trámite.

Con el objetivo de garantizar que todos los sanjuaninos puedan ejercer su derecho al voto, el Ministerio de Gobierno anunció un horario extraordinario de atención en las delegaciones del Registro Civil para la entrega de DNI durante el fin de semana previo a las elecciones legislativas.

La medida, dispuesta por la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, busca que ningún ciudadano se quede sin la posibilidad de votar por falta de documento.

Los sanjuaninos podrán retirar sus DNI los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre, en distintas dependencias del Registro Civil.

El viernes 24, las delegaciones habilitadas atenderán de 7:30 a 18 horas en:

  • Chimbas

  • Chimbas Este

  • Villa Krause CIC

  • Rawson – Coloso

  • Caucete

  • Pocito Centro

  • Media Agua

  • Angaco

  • Rivadavia

  • Barrio Aramburu

  • 25 de Mayo

En tanto, el sábado 25 y domingo 26, los ciudadanos podrán buscar su documento en la sede central del Registro Civil, de 8 a 14 horas.

Desde el Ministerio de Gobierno recordaron que para retirar el DNI es obligatorio presentar la tirilla entregada al momento de realizar el trámite.

