Con el objetivo de garantizar que todos los sanjuaninos puedan ejercer su derecho al voto, el Ministerio de Gobierno anunció un horario extraordinario de atención en las delegaciones del Registro Civil para la entrega de DNI durante el fin de semana previo a las elecciones legislativas.
Elecciones: el Registro Civil amplía horarios para retirar DNI
El Ministerio de Gobierno dispuso atención extraordinaria del 24 al 26 de octubre para quienes aún no retiraron su documento. Es requisito presentar la tirilla del trámite.