El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recorrió las instalaciones de la Casa de la Bondad, la institución destinada a brindar acompañamiento y cuidados paliativos a personas en la etapa final de su vida. En este contexto se firmó un convenio marco entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Fundación Manos Abiertas, que permitirá reactivar el lugar, que desde hace dos años está cerrado. Lo acompañaron los ministros de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero y de Salud, Amilcar Dobladez, además de los integrantes de la fundación.
Marcelo Orrego recorrió la Casa de la Bondad
Se trata del sitio destinado a brindar acompañamiento a personas en la etapa final de su vida. Se firmó un convenio con la Fundación Manos Abiertas