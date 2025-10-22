Durante su visita a Canal 8, el gobernador Marcelo Orrego hizo hincapié en la necesidad de que San Juan tenga representación fuerte en el Congreso de la Nación. “Es necesario contar con diputados que defiendan a la provincia. Nosotros respondemos a los sanjuaninos, y esa es también una forma de acompañar la gestión”, sostuvo.
"Necesitamos legisladores que defiendan a San Juan y respondan a los sanjuaninos"
El gobernador Marcelo Orrego visitó los estudios de Canal 8 y resaltó la importancia de contar con diputados nacionales comprometidos con la provincia. También repasó medidas económicas y sociales implementadas por su gestión.