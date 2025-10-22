"
"Necesitamos legisladores que defiendan a San Juan y respondan a los sanjuaninos"

El gobernador Marcelo Orrego visitó los estudios de Canal 8 y resaltó la importancia de contar con diputados nacionales comprometidos con la provincia. También repasó medidas económicas y sociales implementadas por su gestión.

Durante su visita a Canal 8, el gobernador Marcelo Orrego hizo hincapié en la necesidad de que San Juan tenga representación fuerte en el Congreso de la Nación. “Es necesario contar con diputados que defiendan a la provincia. Nosotros respondemos a los sanjuaninos, y esa es también una forma de acompañar la gestión”, sostuvo.

El mandatario remarcó que en los últimos 20 meses su gobierno logró sostener políticas y programas con menos fondos que en gestiones anteriores. “Ya no llegan programas nacionales de obras, ni el fondo de conectividad docente, ni subsidios. A pesar de eso, hicimos muchas cosas: bajamos el impuesto de la patente y el inmobiliario, eliminamos el adicional del Lote Hogar, y hoy San Juan tiene menos presión tributaria”, señaló.

MARTÍN Y ORREGO

Orrego también destacó otras acciones impulsadas desde el Ejecutivo provincial, como el boleto escolar gratuito y las campañas de concientización en seguridad y salud. “Son políticas que reflejan nuestro compromiso con las familias sanjuaninas”, expresó.

En ese contexto, subrayó la relevancia política de los próximos comicios legislativos: “Contar con legisladores que defiendan a San Juan es clave. Para un gobernador, no es lo mismo tener uno, dos o tres diputados comprometidos con los intereses de la provincia. Necesitamos que cada voto sea una voz en defensa de los sanjuaninos”.

