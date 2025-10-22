"Necesitamos legisladores que defiendan a San Juan y respondan a los sanjuaninos"

El mandatario remarcó que en los últimos 20 meses su gobierno logró sostener políticas y programas con menos fondos que en gestiones anteriores. “Ya no llegan programas nacionales de obras, ni el fondo de conectividad docente, ni subsidios. A pesar de eso, hicimos muchas cosas: bajamos el impuesto de la patente y el inmobiliario, eliminamos el adicional del Lote Hogar, y hoy San Juan tiene menos presión tributaria”, señaló.

MARTÍN Y ORREGO

Orrego también destacó otras acciones impulsadas desde el Ejecutivo provincial, como el boleto escolar gratuito y las campañas de concientización en seguridad y salud. “Son políticas que reflejan nuestro compromiso con las familias sanjuaninas”, expresó.