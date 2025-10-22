"
Marcelo Orrego y Fabián Martín visitaron el estudio de Canal 8

El gobernador y vicegobernador de San Juan llegaron hasta el estudio central de Canal 8 y hablaron de varios temas importantes.

Durante una entrevista en Canal 8, el gobernador Marcelo Orrego habló sobre los desafíos actuales de la gestión provincial y subrayó la necesidad de contar con diputados nacionales comprometidos con la defensa de San Juan.

“Es necesario tener legisladores que defiendan a la provincia. Nosotros respondemos a los sanjuaninos, y eso también es una forma de acompañar la gestión”, expresó.

El mandatario provincial recordó que, pese a la reducción de recursos nacionales, el Gobierno de San Juan logró sostener e impulsar diversas medidas: “En estos 20 meses hicimos muchas cosas con menos recursos que otros gobiernos. Ya no llegan programas de obras nacionales, ni el fondo de conectividad docente, ni subsidios. Aun así, bajamos el impuesto de la patente, el inmobiliario, eliminamos el adicional del Lote Hogar y San Juan hoy tiene menos presión tributaria”.

Además, destacó políticas sociales y de gestión que marcan el rumbo provincial, como el boleto escolar gratuito y las campañas de concientización en seguridad y salud. “Contar con legisladores que defiendan a San Juan es clave. Para un gobernador, no es lo mismo tener uno, dos o tres diputados que respondan a los intereses de nuestra provincia”, enfatizó.

Por su parte, el vicegobernador Fabián Martín destacó el valor del frente político que lideran en la provincia. “Conformamos un espacio con muchos dirigentes sanjuaninos. No hay político de Buenos Aires que nos diga cómo votar. Nuestra bandera es San Juan”, afirmó.

Martín también remarcó la postura de la fuerza frente a los temas nacionales: “Cuando se metieron con los jubilados, con la universidad pública o con la discapacidad, nos opusimos. Somos oposición, pero no una fuerza destructiva. Siempre nos van a encontrar tirando del carro para el mismo lado, cuando se trate de medidas que beneficien a los sanjuaninos”, concluyó.

