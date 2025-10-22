El pasado sábado, antes de las 21 horas, una pareja sanjuanina decidió hacer una pausa muy poco convencional antes de dar el “sí” en el altar. En lugar de dirigirse directamente a la ceremonia, pasaron por Donata, la cervecería donde se conocieron, para compartir unas pintas y celebrar el comienzo de una nueva etapa.
Casamiento con espuma: la insólita parada de una pareja sanjuanina antes del "sí"
Antes de llegar al altar, hicieron una parada especial en el bar donde se conocieron. La pareja brindó por su amor, en calle Libertador, y las fotos se hicieron virales.