Casamiento con espuma: la insólita parada de una pareja sanjuanina antes del "sí"

Con sus atuendos de boda y sonrisas cómplices, ingresaron al bar y fueron recibidos entre aplausos, risas y brindis espontáneos. El momento fue captado en fotos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando una ola de ternura y felicitaciones.

novios donata 1

“Nos conocimos acá, y queríamos que este lugar también forme parte del día más importante de nuestras vidas”, contaron los recién casados, que transformaron una simple parada en una escena digna de película romántica.