Casamiento con espuma: la insólita parada de una pareja sanjuanina antes del "sí"

Antes de llegar al altar, hicieron una parada especial en el bar donde se conocieron. La pareja brindó por su amor, en calle Libertador, y las fotos se hicieron virales.

El pasado sábado, antes de las 21 horas, una pareja sanjuanina decidió hacer una pausa muy poco convencional antes de dar el “sí” en el altar. En lugar de dirigirse directamente a la ceremonia, pasaron por Donata, la cervecería donde se conocieron, para compartir unas pintas y celebrar el comienzo de una nueva etapa.

Con sus atuendos de boda y sonrisas cómplices, ingresaron al bar y fueron recibidos entre aplausos, risas y brindis espontáneos. El momento fue captado en fotos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando una ola de ternura y felicitaciones.

“Nos conocimos acá, y queríamos que este lugar también forme parte del día más importante de nuestras vidas”, contaron los recién casados, que transformaron una simple parada en una escena digna de película romántica.

