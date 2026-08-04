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Niebla y calzada congelada: piden precaución en las rutas de San Juan

Vialidad Nacional informó que todos los corredores de la provincia se encuentran transitables, aunque hay tramos complicados por las bajas temperaturas matutinas.

Vialidad Nacional San Juan emitió su reporte oficial para la jornada de este martes 4 de agosto, confirmando que todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables con precaución. Personal y equipos técnicos del organismo se encuentran desplegados en los distintos trazados realizando tareas de mantenimiento e inspección.

Las autoridades hicieron especial hincapié en extremar los cuidados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana ante la presencia de bancos de niebla aislados y riesgo de heladas o calzada congelada, condiciones que irán mejorando con el correr de la jornada.

Tramos con recomendación de máxima precaución

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Se solicita reducir la velocidad y encender luces bajas en los siguientes sectores:

  • Ruta Nacional 149: Tramo Calingasta.

  • Ruta Nacional 149: Tramo Iglesia.

  • Ruta Nacional 40 Norte: Tramo San Juan - Jáchal.

  • Ruta Nacional 40: Tramo Huaco - Límite con La Rioja.

  • Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Rodeo.

  • Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Ischigualasto.

  • Ruta Nacional 141: Tramo San Juan - La Rioja (posibles bancos de niebla).

  • Ruta Nacional 40 Sur: Conexión San Juan - Mendoza.

  • Ruta Nacional 20: Conexión San Juan - San Luis.

  • Ruta Nacional 153: Tramo Pedernal - Los Berros.

Corredores con transitabilidad normal

  • Ruta Nacional A014: Avenida de Circunvalación (transitar con precaución).

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