Vialidad Nacional San Juan emitió su reporte oficial para la jornada de este martes 4 de agosto, confirmando que todas las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables con precaución. Personal y equipos técnicos del organismo se encuentran desplegados en los distintos trazados realizando tareas de mantenimiento e inspección.
Niebla y calzada congelada: piden precaución en las rutas de San Juan
Vialidad Nacional informó que todos los corredores de la provincia se encuentran transitables, aunque hay tramos complicados por las bajas temperaturas matutinas.