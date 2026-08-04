"El pueblo a la calle": convocan a una marcha en San Juan contra la Ley de Tierras

Tejada advirtió que flexibilizar los límites a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros podría generar una competencia desleal entre las provincias para atraer inversiones a costa de reducir controles legales. "Este tipo de proyectos enfrenta a las provincias entre sí. La experiencia internacional muestra que eso termina bajando las regulaciones y deja de lado gran parte del trabajo legislativo construido durante los últimos 40 años", sostuvo en diálogo con Canal 8.

Asimismo, el especialista remarcó que San Juan cuenta con un modelo que demuestra que no es necesario transferir la propiedad del suelo para recibir capitales: "La actividad minera demuestra que podemos recibir inversiones y aprovechar nuestros recursos, pero manteniendo la capacidad de decidir cómo se explotan y cómo se beneficia la provincia".

Actualmente, el oficialismo en el Congreso busca consensuar un borrador que eleve el límite de propiedad extranjera sobre tierras rurales del 15% al 25% por provincia, un punto clave que mantiene en alerta a las organizaciones locales.