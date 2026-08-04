Bajo la consigna "El 6 de agosto, todo el pueblo en la calle", diversas organizaciones sociales, ambientales y comunitarias de San Juan convocaron a una movilización para este jueves en la Ciudad. La marcha busca expresar un contundente rechazo al paquete de reformas que impulsa el Gobierno nacional sobre la Ley de Tierras Rurales, al advertir que la medida favorece la extranjerización del suelo, promueve los desalojos y debilita la protección ambiental y del agua.
"El pueblo a la calle": convocan a una marcha en San Juan contra la Ley de Tierras
Distintas organizaciones marcharán este jueves 6 de agosto desde las 16 en la Plaza 25 de Mayo. En paralelo, un docente e investigador de la UNSJ advirtió sobre los riesgos que implica la iniciativa nacional para los recursos provinciales.